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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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PKK'nın eylem aracı toprağa gömülmüş bulundu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:20
PKK'nın eylem aracı toprağa gömülmüş bulundu

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının bir uygulama noktasında polislere yönelik silahlı saldırıda kullandıkları belirtilen otomobil, toprağa gömülmüş olarak bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede Karayazı ilçesindeki polis uygulama noktasına terör örgütü PKK'lı teröristlerin düzenledikleri silahlı saldırıda kullandıkları tespit edilen 25 HF 837 plakalı otomobilin Abdoağa mezrası düzlüğünde yer altında gizlendiği bilgisini alan ekipler bölgeye gitti.

Olay yerinde çalışma yapan ekipler, yer altına gizlenerek üzeri naylon, tahta ve toprakla kapatılan söz konusu otomobili buldu.

Ekiplerce toprak altından çıkartılan otomobilin incelenmek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Soruşturmayı sürdüren polis, olaya ilişkin bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Otomobilin teröristlerce bombalı saldırılarda kullanılacak olma ihtimalini de değerlendirerek araştırmalarını yoğunlaştıran polis, konuya ilişkin araştırmasına devam ediyor.

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