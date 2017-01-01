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SİİRT (AA) -Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "16 Nisan'da Türkiye'deki siyasi muhalefetin de kendini reform etmesi ve milletine yeniden saygı göstermesi için dönemeç olduğunu düşünüyorum." dedi.

Erdoğan, TÜGVA Siirt İl Temsilciliğince, Siirt Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Konferans Salonunda düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Anayasa" konferansında gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasi ve siyasette hayatı boyunca hiçbir başarısı olmadığını ve Fetullahçı Terör Örgütü kumpasçılarının kasetle ayarlayarak partinin başına getirildiğini söyledi.

Kumpasa gelen kişinin bunu itiraf edemediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"O da biliyor ama bu adam bu partinin başına bir kaset projesiyle gelmiş bir adam. Ondan sonra da sandıkta 7 kere halkın iradesine mağlup olmuş bir adam. 'Şimdi bu adamdan ne bekleyebiliriz?' Ben Türkiye'de muhalefetin düştüğü bu durumun çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Aslında 16 Nisan'da Türkiye'deki siyasi muhalefetin de kendini reform etmesi ve milletine yeniden saygı göstermesi için dönemeç olduğunu düşünüyorum. 16 Nisan ile şu kifayetsiz muhteris dönem sona ersin. Hakikaten bu ülkeye yazık. Gönül istiyor ki sağlıklı bir muhalefet olsun, hükümeti daha iyi çalışması, hizmet etmesi için sıkıştırsın. Devamlı yalan, iftira, itham, çamur ve maalesef Türkiye'nin düşmanlarıyla devamlı yan yana duran muhalefet. Bunu kabul edebilir miyiz?"

Avrupa'da teröristlerin meydanı işgal ederek kullandığına değinen Erdoğan, Avrupa'nın sonuna kadar terör örgütlerine karşı gönlü geniş olduğunu ifade etti.

Bir ülkenin parlamentosunun önünde güya müttefikleri olan Türkiye'nin cumhurbaşkanını kafasına silah dayanmış bir şekilde resmediyorlar ve bunlara "hay hay" denildiğini dile getiren Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları gidip kampanya yapmak istedikleri zaman kapıların kapalı olduğuna vurgu yaptı.

Erdoğan, "CHP ve CHP zihniyetinin adamları oraya gidiyorlar. DHKP-C, PKK'lılarla beraber 'hayır' kampanyası yapıyorlar. 'Bunu kabul edebilir miyiz?' Bunu kabul edemeyiz. Türkiye'nin düşmanlarıyla kol kola, Türkiye'yi bölmek isteyenlerle yan yana duran ana muhalefet partisini 16 Nisan'da gelin sandığa gömelim." dedi.

- "Al gülüm ver gülüm pazarlığı yapıyorlardı"

15 Temmuz'da ülkenin, darbecilerin bütün umutlarını da yok etmeleri gerektiğini gördüğünü vurgulayan Erdoğan, bu ülkenin askerinin, Mehmetçiğin, içerisinde bu zihniyeti barındırmaması gerektiğini aktardı.

Darbelerin artık imkansız hale geldiği bir yönetim sistemine ihtiyaçları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu sistemde eskiden olduğu gibi koalisyon krizlerine benzer. Diyelim ki Meclis'le cumhurbaşkanı arasında bir konuda anlaşılamadı. 'Ne olacak?' Yürütme, ülkedeki kanunlar çerçevesinde ülkeyi yönetmeye devam ediyor. Kriz derken benzer boyutta kriz değil. Anlaşmazlığın boyutu yükselirse, ister Meclis yani yasama, ister cumhurbaşkanı yani yürütme 'hadi seçimlerimizi yenileyelim.' Yani halkın hakemliğine başvuralım diyebiliyor. Bu yalancının dediği gibi Meclis'i bir kişinin feshetmesi yetkisi diye bir şey söz konusu değil, yalan. 'Nedir?' Ülkede siyasi tıkanıklık olursa, bu halkın hakemliğiyle çözülür. Bu prensiple çözülür. Eskiden nasıldı, darbeci gelmezse bile Ankara'da kimsenin haberi olmayan yerlerde oturuyorlardı. Al gülüm ver gülüm pazarlığı yapıyorlardı."

- "Bu kabineyi 38'den 25'e indiren cumhurbaşkanı, niye bin 500 tane yardımcı atasın?"

AK Parti iktidara gelene kadar 2002'de kabinede 38 bakan olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu sayının koalisyon pazarlıklarından dolayı fazla olduğunu söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi bu diyor ya 'cumhurbaşkanı bin 500 tane yardımcı atayabilir.' Bu kabineyi 38'den 25'e indiren cumhurbaşkanı niye bin 500 tane yardımcı atasın? Senin gibi hasta mı bu adam? Sanki millet lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı tanımıyor. 1994'ten beri halkının önünde olan, bütün hayatını gözümüzün önünde yaşayan bir lider, halkına hizmet için gece gündüz çalışan, bunun için yaşlanan ve bir saat dahi kendi özel hayatına ayırmayan bir lider. Senin gibi 7 seçim kaybedip de koltuğunda kalan birisi de değil. Birazcık haddini bileceksin, bin 500 yardımcıymış. Yok lokantaları kapatacakmış. Muhalefetin kalitesi budur. Yani böyle bir kalitedeki muhalefetle insan 'hayır' oyu nasıl verir? Bu muhalefete haddini bildirmek için bile tek başına 'evet'’ oyunu vermemiz çok önemlidir."

Konferansa, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi Ethem Sancak, TÜGVA Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Emanet, TÜGVA Siirt İl Temsilcisi Halil Seyitoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

