Bakan Özlü, iş adamlarıyla bir araya geldi

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BARTIN (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "KOSGEB’in kurulduğu 1990 yılından bugüne kadar verdiği desteklerin yaklaşık tamamına yakın bir desteği son 2 aydır vermek üzere bir program başlattık." dedi.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Test ve İnovasyon Merkezi Salonu'nda iş adamlarıyla bir araya gelen Özlü, burada yaptığı konuşmada, hükümet olarak büyük sanayici ve küçük KOBİ'lerin desteklenmesi konusunda önemli kararlar aldıklarını ve kanunlar çıkardıklarını söyledi.

Büyük sanayicilerin desteklenmesi, işlerini büyütmeleri, daha fazla ihracat yapabilmeleri amacıyla 250 milyar liralık bir kredi paketi hazırlayarak, uygulamasına geçtiklerini anımsatan Bakan Özlü, "Küçük KOBİ'ler için başlattığımız 11 milyar liralık bir kredi hacmini KOBİ'lerle buluşturmayı düşündük. Bunların ikisi de uygulamada. KOSGEB’in kurulduğu 1990 yılından bugüne kadar verdiği desteklerin yaklaşık tamamına yakın bir desteği, son 2 aydır vermek üzere bir program başlattık. Yani bütün KOSGEB’in verdiği desteklerin toplamı 11 milyarı bulmaz ama bizim son 2 ayda desteğin tamamı 11 milyar lirayı bulacak. Ekonominin canlanması, büyümesi, sanayimizin derinleşmesi için bunları yapıyoruz." diye konuştu.

İnovasyonun, mevcut üretim ve yaşayış tarzında yenilik yapmak olduğunu,16 Nisan'da gerçekleştirilecek anayasa referandumunun da bir inovasyon olduğununa belirten Özlü, "Bu referandum, aslında mevcut sistemde bir inovasyon yapmaktır. Ana omurgaya, yani cumhuriyetin temel değerlerine sadık kalarak, bunları muhafaza ederek, yapıda, sistemde bir yenilenme oluşturmaktır. Yenilenme olmadan büyüme olmaz. Yani hücreler kendisini yenilemezse, insanlar kendilerini yenilemezse büyüme, gelişme olmaz. Bizim açımızdan da referandumun anlamı budur." ifadelerini kullandı.





- "Meclis'te de inovasyona ihtiyaç var"

İktidara geldikleri 2002’de milli gelirin 3 bin dolar seviyesinde olduğunu ve karşılaştıkları zorluklara karşın yaptıkları hamlelerle bu rakamın 11 bin dolarlara dayandığını da aktaran Özlü, şunları kaydetti:

"Şimdi ikinci bir hamle yapmamız lazım. Bu mevcut sistemle ikinci bir hamle yapmamız zor. Biz arzu ediyoruz ki pratik, hızlı, aynı zamanda emniyetle çalışan yeni bir sisteme geçelim. Geçelim ki, Türkiye bir sıçrama yapsın. Türkiye'nin bir sıçramaya ihtiyacı var. İnanın, mevcut sistemde sıçrama yapmak çok zor. Ben Meclis'e ilk girdiğimde çok şaşırdım. Orayı çok önemserdim. Saat 15.00'te Meclis'e giriyoruz, 20.00'de ancak esas konuya gelebiliyoruz. O zaman sürecinde gündem dışı konuşmalar, gereksiz araştırma önergeleri, 'bana sataştın, sen sataştın, hadi bakalım 10 dakika yoklama arası.' Verimsiz çalışan bir meclis yapısı var. İnanın çok verimsiz. Orada kanun çıkarmak çok zor. Kesinlikle orada da bir inovasyona ihtiyaç var. İç tüzüğün değişmesi lazım. Tıkır tıkır yasa konuşacağız. Biz bu sistemi değiştirmek istiyoruz, değişmesi gerekiyor. Bu sistem iyi bir sistem değil, verimli bir sistem değil. Bu sadece sistemsel bir değişikliktir, yönetim sistemi değişikliğidir. Bunun altında başka bir şey aramaya, öküz altında buzağı aramaya gerek yok. Biz inovasyon gerçekleştirmek istiyoruz, bunun için de destek istiyoruz."