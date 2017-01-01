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KIRKLARELİ (AA) - Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yıl dönümünde Kırklareli'de otizmli öğrenciler yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı.

Otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler "Anadolu Ajansı 97 yaşında" yazılı kutlama pankartı açtı.



Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, merkezin müdürü Şahin Değer, öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı etkinlikte yüzlerce mavi beyaz renklerdeki balon otizmli öğrenciler tarafından gökyüzüne bırakıldı.

Aşım, etkinlikte yaptığı konuşmada, 6 Nisan 1920'de milli mücadele sürecine destek vermek ve kamuoyunu aydınlatmak için kurulan AA'nın 97. yıl dönümünün hayırlı olması temennisinde bulundu.

AA'nın kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde 97 yıldır bilgilendirdiğini vurgulayan Aşım, AA'nın haberlerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Murat Aşım, AA'nın Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu anlatarak, "6 Nisan 1920'de Meclis'in açılmasından 17 gün önce milli mücadele döneminin etkinliklerini daha iyi anlatabilmek, Anadolu'daki kurtuluş mücadelesini tüm yurtta yaygınlaştırabilmek için kurulan AA'nın 97. kuruluş yıl dönümünü özel öğrencilerimizle kutluyoruz. Anadolu Ajansımızın faaliyetlerinin artarak devam etmesini, halkımızın doğru bilgi kaynağı ajansımızın görevini en iyi şekilde yerine getirmesini istiyoruz.'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından AA muhabiri Özgün Tiran, Aşım ve Değer'e AA yıllığı takdim etti.