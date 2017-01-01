AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun:

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KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Evet diyenleri İzmir'den denize dökeceğiz" ifadelerine ilişkin, "Sen hangi yüzle Konya'ya ve Çumra'ya geleceksin? Hazreti Mevlana'nın nezaket şehri Konya'yı sen nasıl 'denize dökecem' diyorsun? Yüzün kızarmadan Çumra'ya nasıl geleceksin? 'Ben insanım, o gün aklım başımda değildi. Biraz fazla kaçırmışım, çok yükseklere çıkmışım ve ne konuştuğumu bilmiyordum. Çumralı'dan, Konya'dan, Türkiye'den ve dünyadan özür diliyorum' dersen o zaman bu millet seni belki affeder." dedi

Sorgun, Konya'nın Çumra ilçesinde düzenlenen Çumra 1. Tarım Hayvancılık ve Tohumculuk Fuarı'nda, Konya'nın toprağının yalnızca ürün değil insan yetiştirdiğini de söyledi.

Tohumun yeşermesi için baharın gelmesi gerektiğini belirten Sorgun, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulan 18 maddenin Türkiye'nin baharı olacağını vurguladı.

Sorgun, 28 Şubat'ta 23 bankanın battığını vurgulayarak, "Şimdiki asgari ücret 2002'deki asgari ücretin 3 katını geçiyor. Şu anki asgari ücretle kaç ayda traktör alabiliyorsunuz, geçmişteki asgari ücretle kaç ayda traktör alabiliyordunuz? Bunları hesaplayın başka hiç bir şeye gerek yok." diye konuştu.

Avrupa ve Batı'nın 16 Nisan'da yapılacak referanduma yönelik tavrına ilişkin Sorgun, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu Avrupalılar ve Batılılar bizden ne istiyor? Size ne yahu. Biz bir halk oylaması yapıyoruz ama onlar pijamayla başbakan karşılandığı ve manşetlerle hükümetlerin değiştirildiği günleri özlüyorlar. Onlar bir gecede milyarderlerin oluştuğu ama bir gecede binlerce vatandaşımızın fakirleştiği günleri özlüyorlar. İnşallah 16 Nisan'da bunlara son vereceğiz. Çumra'nın 'hayır' demeye dili varmaz. Hayırlı işlere hep 'evet' der. Çumra'nın 42 bin seçmeni var 42 bin kere maşallah, 42 bin 'kere' evet inşallah."

- CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözlerine tepki

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un bir televizyon programındaki sözlerine değinen Sorgun, şunları kaydetti:

"Sen hangi yüzle Konya'ya ve Çumra'ya geleceksin? Hazreti Mevlana'nın nezaket şehri Konya'yı sen nasıl 'denize dökecem' diyorsun? Yüzün kızarmadan Çumra'ya nasıl geleceksin? 'Ben insanım, o gün aklım başımda değildi. Biraz fazla kaçırmışım, çok yükseklere çıkmışım ve ne konuştuğumu bilmiyordum. Çumralı'dan, Konya'dan, Türkiye'den ve dünyadan özür diliyorum' dersen o zaman bu millet seni belki affeder. Yoksa 'sözlerimin arkasındayım' diyor. Yahu özrü kabahatinden büyük. Halbuki 'hatasını kabul etmek kadar büyük irfan olmaz' der büyüklerimiz. Sözlerinin arkasında olsan ne yazar."

Konuşmaların ardından, Sorgun ve diğer protokol üyeleri kurdeleyi keserek, fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Fuarın açılışına, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Fuarda, 79 yerli ve yabancı firmanın yaklaşık bin ürünü sergilendi.







