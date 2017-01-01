Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

DENİZLİ (AA) - Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Yukarıseyit Mahallesi'nde Okan G. yönetimindeki 20 NP 452 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Selahattin Çabuk'a (56) çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çabuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Çabuk'un cesedi, görevli savcının incelemesinin ardından Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan kaza sonrası yaşadığı şokun etkisiyle araç içinden çıkamayan sürücü Okan G'ye, ilk yardım ekiplerince sakinleştirici iğne yapıldı.