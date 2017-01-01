Kalenin dehlizinde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

ORDU (AA) - Ordu'daki Ünye Kalesi'nde girdiği dehlizden çıkamayan kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
İzmir'den Ünye ilçesine gelen Soner Sarı, gezmek amacıyla kaleye çıktı. Ünye Kalesi'ndeki dehlizleri merak eden Sarı, girişindeki korkuluktan geçerek dehlize indi. Buradan çıkamayan Sarı, cep telefonundan itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
Soner Sarı'nın imdadına, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yetişti.
Hazırlıkların tamamlanması ve güvenlik önlemi alınmasının ardından itfaiye eri, beline bağladığı iple, dehlizde mahsur kalan vatandaşın yanına indi. Sarı, beline bağlanan iple buradan kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Soner Sarı, bir anlık merakın nelere yol açtığını acı bir tecrübeyle öğrendiğini söyledi.