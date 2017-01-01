Eski Başbakan Davutoğlu Konya'da

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KONYA (AA) - Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konya'da esnafla bir araya geldi.

Davutoğlu, ilk olarak Konya Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra kent merkezindeki tarihi Kapu Camisi'nde cuma namazını kılan Davutoğlu, bedesten esnafını gezdi.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Davutoğlu, burada Atiker Konyasporlu futbolcular Ali Turan, Selim Ay ve Ömer Ali Şahiner ile sohbet etti, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen yeşil beyazlı ekibi kutladı.

Davutoğlu'na Vali Canbolat, AK Parti İl Başkanı Musa Arat, AK Parti milletvekilleri Mustafa Baloğlu, Muhammet Uğur Kaleli, Abdullah Ağralı, Ziya Altunyaldız, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile parti yöneticileri eşlik etti.