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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Malatya'da yıldırım isabet eden kişi yaralandı

07 Nisan 2017 Cuma, 17:49

MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Hekimhan İlçesine bağlı Taşoluk Mahallesi Uzunbel mevkisinde hayvanlarını otlatan 40 yaşındaki Cemal Doğan'a yıldırım çarptı.

Civardakilerin bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri ambulans helikopterle olay yerine geldi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Doğan, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Evli ve 5 çocuğu olduğu öğrenilen Doğan'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

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