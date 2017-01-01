AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:

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RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Temizlik yapıyoruz. Çift başlı modeli tasfiye ediyoruz. Bunun adı cumhurbaşkanlığı hükümet modeli. Bize şunu söylüyorlar? 'Nerede var? Dünyanın neresinde var?' Sanki çok önemli bir şey söylemiş gibi. Dünyada üç tür hükümet modeli var. Parlamenter hükümet, başkanlık, yarı başkanlık." dedi.

Yazıcı, Çayeli Kültür Merkezi'nde AK Parti ve MHP sandık müşahitleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması hakkında bilgi veren Yazıcı, ardından AK Parti Çamlıhemşin İlçe Başkanlığınca Ayder Yaylasında bir otelde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli" konulu toplantıya katıldı.

Türkiye'de geçmişte anayasaların hep darbeciler tarafından yapıldığını anlatan Yazıcı, vatandaşın en doğal hakkı olan anayasa yapma hakkının elinden alındığını kaydetti.

Yazıcı, "Anayasaları millet yapar. Anayasa yapmak vatandaş için devredilmez vazgeçilmez bir haktır ama bu hakkı millet hiçbir zaman kullanamadı." diye konuştu.

Türkiye'nin bir türlü kendi anayasasını yazamadığını ve en sonunda tarihin en gaddar, en hain darbe teşebbüsünü 15 Temmuz'da yaşadığını vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Milletin içinden çıkmış, milletin parası ile eğitim görmüş, milletin parası ile geçimini sağlayan, milletin bu ülkenin savunmasını yapması için kasasından ödenek ayırıp aldığı uçakları, tankları, tüfekleri, askeriye içerisindeki bir çete, dış bağlantılı üflemelerle, milletin mukadderatını ortadan kaldırmak, vatanı bölmek parçalamak, iç savaş çıkarmayı hedefleyerek alçak darbe girişiminde bulunmuş. Bu kadar alçak bir darbe girişiminin örneği yok ama bu aziz millet akşam başlayan darbeyi sabah bastırmıştır. Darbeyi tekerrür ettirmeyerek bu aziz millet tarihe geçmiştir."

Darbe girişiminin ardından MHP ile anayasa hazırlıklarını tamamlayarak, milletin önüne getirdiklerini ve milletin 16 Nisan'da karar vereceğini belirten Yazıcı, "Beğeniyorsanız 'Evet' diyeceksiniz. Bununla ilgili aleyhte söylem geliştiren hiç kimse okumamış. Okumadıklarını bazı söylemlerle deşifre ettiğini görüyoruz. Okuduklarını söyleyenler ise inadına ve boşuna söylemlerde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği ile yeni bir hükümet modeli inşa ettiklerine değinen Yazıcı, "Ülkemizde var olan hükümet modeli iki başlı. Başbakan, Bakanlar Kurulu faaliyetleri nedeniyle sorumludur ama cumhurbaşkanı da yürütmenin içindedir. Anayasada bunların maddeleri var. Böyle düzenlenmiş. Çünkü 1982 Anayasa'sı proje bir anayasadır. 1980 darbesinin başında olan Kenan Evren anayasaya takılmış, bir kayık gibi cumhurbaşkanı seçilmiş, kendisine uygun bir cumhurbaşkanlığı konumunu redakte etmiştir." diye konuştu.

Anayasa değişikliğinin sorun teşkil eden alanların tasfiyesi için hazırlandığına işaret eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Temizlik yapıyoruz. Çift başlı modeli tasfiye ediyoruz. Bunun adı cumhurbaşkanlığı hükümet modeli. Bize şunu söylüyorlar? 'Nerede var? Dünyanın neresinde var?' Sanki çok önemli bir şey söylemiş gibi. Dünyada üç tür hükümet modeli var. Parlamenter hükümet, başkanlık, yarı başkanlık. Parlamenter hükümet model denilince gösterilen örnek İngiltere'dir. Beşiği İngiltere'dir. Başkanlık modelinin beşiği Amerika, yarı başkanlık sisteminin örneği Fransa. 1958 öncesinde yarı başkanlık diye bir hükümet modeli yoktu. Bunlar örnek gösteriliyor. Biz bu çalışmayı yaparken, dünyadaki hükümet modellerini inceledik. Bizim çok zengin bir tarihimiz var. Bunları irdeledik gözden geçirdik. Sonuçta bir Türkiye modeli inşa ettik. Türkiye modeli. Hepsinin moto-mot taklitçisi değiliz. Biz araç ısmarlamıyoruz. İlle ya dizel olacak, benzinli olacak. Uygun olanları alıyoruz, kendi müktesebatımıza bakarak model inşa ettik. Bu hayata geçerse onaylarsa millet, inşallah birkaç yıl sonra dünyada hükümet modeli arayışı yapan başka uluslar bilseniz ki Türkiye modelini de örnek olarak gösterecek."

Yazıcı, daha sonra vatandaşların sorularını yanıtladı.

Ayder Yaylası'nda düşünülen kentsel döşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Yazıcı, dönüşümde kazanılmış hakların zarar görmeyeceğini, vatandaşların mutlaka yeni kazanımları olacağını belirtti.