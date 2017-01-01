Hatay'da FETÖ/PDY davasında karar

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HATAY (AA) - Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan 2 polis, 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Cuma Kablan hazır bulundu. Tutuklu sanık Yüksel Kızılkaya ise duruşmaya İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları da tespit edilen tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti.

- Tutuklu sanık duruşma savcısına bağırdı

Tutuklu sanık Kablan, mahkeme heyetinin karar öncesinde müzakere için ayrıldığı salonda bulunan duruşma savcısı Mustafa Kutsal Kaya'ya, "Sonra burada benim yerime oturacaklar düşünsün." diyerek ve önünde bulunan korkuluklara vurarak tepki gösterdi.

Yaşanan olay üzerine Cumhuriyet Savcısı Kaya suç duyurusunda bulundu, konuyla ilgili tutanak tutuldu ve Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Bu arada tutuklu sanık Kablan, savunması sırasında, terör örgütü üyeliği suçlamasının ömrünün sonuna kadar taşıyacağı kara bir leke olarak üzerinde olacağını kaydetti.

Tutuklu sanık Kızılkaya da savunmasında "Terörist olmadım, olmayacağım. Namusumla yaşadım, namusumla yaşamaya devam edeceğim." diyerek suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Cuma Kablan ile Yüksel Kızılkaya'ya silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.