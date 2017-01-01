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Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden polisler için tören

08 Nisan 2017 Cumartesi, 14:00
Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden polisler için tören

MARDİN (AA) - Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurları Ali Rıza Yılmaz ve Sedat Balıkçı için tören düzenlendi.

Mazıdağı ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden polis Balıkçı'nın (30) Türk bayrağına sarılı naaşı, Mardin Devlet Hastanesinde düzenlenen törenin ardından Mazıdağı ilçesine gönderildi.

Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende, polis Balıkçı ve Yılmaz'ın (30) Türk bayrağına sarılı naaşları kalafata konuldu, dua edildi.

Daha sonra Yılmaz'ın cenazesi Hatay'a, Balıkçı'nın cenazesi Eskişehir'e uğurlandı.

Törene, Mazıdağı Kaymakamı Halit Benek, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İlçe Emniyet Amiri Murat Karabulut, aileleri ve arkadaşları katıldı.

Balıkçı'nın bir çocuk, Yılmaz'ın da 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Mazıdağı Derik karayolu Şanlı köyü yakınlarında karşı yönden gelen Ömürlü Köyü Muhtarı Bozan Delek yönetimindeki otomobil ile çarpışmış, kazada, polis Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaralanan muhtar Delek ve polis memuru Balıkçı, Mardin Devlet Hastanesine kaldırılmış, Balıkçı müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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