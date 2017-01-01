Halk oylamasına doğru

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SAKARYA (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, halk oylaması çalışmaları kapsamında Sakarya'da partililerle bir araya geldi.

Erenler ilçesinde bir düğün salonunda partililerle buluşan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

İslam dünyasındaki hemen bütün başkentlerde kan ve gözyaşı görüldüğünü aktaran Uysal, "Yeniden kanlı süreçlerle sınırların çizildiği bu bölge, yeniden husumet ve şiddet sarmalına kademe kademe maalesef düşürülmüştür." ifadesini kullandı.

Uysal, Türkiye'de demokrasinin 27 Mayıs 1960'dan bu yana darbelerle kesintiye uğradığını vurguladı.

Referandumda niçin "Hayır" oyu kullanacaklarına değinen Uysal, MHP'nin anayasa değişikliği teklifi adı altında vatandaşları bir sınav ile karşı karşıya bıraktığını öne sürdü.

"Şimdi propaganda yapıyorlar diyorlar ki 'memleketin beka meselesi var.' Eğer bu ülkenin beka meselesi varsa birileri de çıkıp size sorar. 'Peki beyim 15 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor?" diyen Uysal, şunları kaydetti:

"İnsanların fikirleri değişir, bu tabiidir. Kurumların da beraberinde fikirleri değişir ama çıkıp kamuoyu önünde hangi süreçlerden geçerek fikirlerinizin değiştiğini insanımızla kamuoyumuzla paylaşmak zorunluluğu vardır. Düne kadar seçim meydanlarında seçim beyannamenizde ortaya koyduğunuz iddialarınızı inkar edercesine bugün Türkiye'nin niçin 'beka meselesi vardır' diyerek bir tek adam rejimini Türkiye'nin kurtuluşu olarak gördüklerini sormak sizin de bizim de hakkımızdır."

Konuşmasının ardından Uysal, parti teşkilatına katkıda bulunan Ali Dünya'ya plaket takdim etti.

Programa partililerin yanı sıra CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İl Başkanı Ayça Taşkent de katıldı.



