Karakurt Barajı'nda çalışan işçi hayatını kaybetti

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yapımı devam eden Karakurt Barajı inşaatında gece vardiyasında çalışan Yılmaz P, henüz öğrenilemeyen nedenle hayatını kaybetti.

Aras Nehri üzerine yapılan Karakurt Barajı için gece vardiyasında tek başına çalışan su pompacısı Yılmaz P. (30), gündüz vardiyasına gelen arkadaşları tarafından tünel içerisinde yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulundu.

Baraja ait ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edilen Yılmaz P, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz P'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.