İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de (1)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer bundan sonra bizim çocuklarımızı Kandil'e götürüp terörist yapmaya çalışırlarsa İçişleri Bakanlığım bana haram olsun, haram olsun, haram olsun." dedi.

Bakan Soylu, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde partisince düzenlenen mitingde, çok bereketli bir coğrafyada yaşadıklarını, bunun kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

Birliğin, kardeşliğin ve beraberliğin güzel yansımasının Mardin'de çok güzel görüldüğünü kaydeden Soylu, geçtiğimiz günlerde Mardin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok güzel karşılandığını, bu ülkenin ne kadar güçlü olduğunun ve birliğin gösterildiğini belirtti.

Bu ülkede bir taraftan bölünmüş yollar yaptıklarını bir taraftan tünel delip köprüler ve havalimanlarını yaptıklarını aktaran Soylu, sadece 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için gelmediklerini, sevgilerini paylaşmaya, hasretlerini dindirmeye geldiklerini vurguladı.

Ülkenin uzun yıllardan beridir birçok badireler atlattığını, büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu ülkede başbakanı astılar, darbeler yaptılar, terörle, ekonomik krizlerle bizi terbiye etmeye, bizi birbirimizden ayırmaya çalıştılar. Alevi-Sünni, sağcı-solcu dediler. Güçsüz bir Türkiye istediler. İnsanlarımızın birbirine düşmesini istediler. Kuvvetli bir ülke, ayağının üzerinde duran bir ülke olmasın istediler. Bizim en önemli meselemiz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. Zengin olmak istiyorsak birbirimize sıkı tutunmamız, bir olmamız gerekir. "

Yapılan hizmetlerle ülkenin güçlenmesinin ve gelişmesinin istenmediğini aktaran Soylu, "Bu bölgede bu coğrafyada zayıflık bize yakışmaz. Bizi değil başkalarını güçlendirir." diye konuştu.

15 Temmuz'da herkesin ellerini ovuşturmaya başladığını ifade eden Soylu, üzerlerine DEAŞ, FETÖ, DHKP-C'yi musallat ettiklerini, ülkede yarına umutlarla ve güzel bakmalarını engellemeye çalıştıklarını bildirdi.

Ülkeyi birbirine düşürmeye çalışanlara en güzel cevabın birliktelikle verileceğini dile getiren Soslu, terörü tasfiye etmeye, kardeşliği güçlendirmeye, bölgeyi ekonomide bir cazibe merkezi yapmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Sadece terörle mücadele etmediklerini, terörü ortaya çıkaran bütün olumsuzlukları bertaraf edeceklerini vurgulayan Soylu, kendisinin de evlat sahibi olduğunu, 13, 15, 17 yaşındaki çocukların Kandil'e götürülerek terörist yapılmak istendiğini anlattı.

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kızımı dağa kaçırdılar. Benim kızım terörist olmak istemiyordu. Benim kızım eczacı, doktor, hemşire olmak istiyordu. Ne olursan bana yardım et. Ne olursun kızımla beni buluştur, diyen anneye ne demeliyim? Bu ülkenin bir evladı bir yöneticisi olarak ne demeli ne anlatmalıyım. İşte bunun burada Kızıltepe meydanından söylüyorum. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Eğer bundan sonra bizim çocuklarımızı Kandil'e götürüp terörist yapmaya çalışırlarsa benim İçişleri Bakanlığım bana haram olsun, haram olsun, haram olsun. Artık yeter. Açık konuşmak istiyorum. Kandildekilerin hangi düşüncesi sizlerle buluşuyor? Ahlakı, maneviyatı, geleneği, göreneği mi? Hiçbirisi bizimle uyuşmuyor. 13 yaşındaki çocukları dağa götürüyorlar. Kimilerine etek kimilerine pantolon giydiriyorlar. O yaşlarında, çocuklarımızı taciz ediyorlar."

Batı medeniyetine, başka medeniyete benzemediklerine işaret eden Soylu, okunan 5 vakit ezanın sadece kendilerini camiye çağırmadığını, kalplerine ahlak, iman, vicdan, kardeşlik, hak ve insanlık yüklediğini aktardı.

Anne ve babaları yaşlanınca huzurevine gönderen, geçmişini unutan bir medeniyet olmadıklarına dikkati çeken Soylu, şöyle dedi:

"Eğer insanlık görmek istiyorlarsa yüzyıllarca benim aşık olduğum Mardin'e gelip baksınlar. Yüzyıllar boyunca bu birlikteliği burada ortaya koydunuz. Bütün dünyaya gösterdiniz. Arap'ı, Kürt'ü, Süryani'si ve Türk'ü ile hep birlikte kardeşliğin ve medeniyetin nasıl yeşerdiğini, büyüdüğünü ve serpildiğini, geleceğe nasıl taşınacağını gösterdiniz."

- "Yeni bir sayfa açmak istiyoruz"

Halk oylamasının kendilerini terbiye etmeye çalışanlara, köylü diye beğenmeyenlere, cahil cühela diyenlere, değerlerinden dolayı ayırmaya çalışanlara karşı en önemli fırsat olduğunu bildiren Soylu, hep birlikte Türkiye'nin geleceğine, çocukların aşına işine yeni bir sayfa açmak istediklerini kaydetti.

Soylu, "Terörü yükseltmeye çalışanlar karşı 'biz demokrasiyi, özgürlüğü, hürriyeti yükseltmek istiyoruz' diye, turizme, ekonomiye, sanayinin büyümesine yönelik yeni bir sayfa açalım. Geleceğe büyük bir kardeşlikle beraber yürüyelim." şeklinde konuştu.

(Sürecek)



