TÜGVA'dan "Türkiye için evet" yürüyüşü

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MALATYA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Türkiye için evet" yürüyüşüne sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Malatya Kışla Caddesi önünde toplanan TÜGVA ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Soykan Parkı'na kadar yürüdü.

Ellerinde "Hayat bir sevince bir de evet deyince güzel", "Artık okula, Meclise, sokağa, camiye postal giremez", "Avrupa sana demokrasi dersi vermeye geleceğiz" yazılı döviz ve afişlerle yürüyen vatandaşlara Battalgazi Belediyesi Mehteran Takımı da eşlik etti.

TÜGVA Malatya Temsilcisi Ahmet Oymak, Soykan Parkı'nda yaptığı açıklamada, yüzyıllardır dünya coğrafyasında fetih yapan, icatlar geliştiren, liderlik eden gençlerin en son 15 Temmuz'da "Zaman bendedir ve mekan bana emanettir" dediklerini belirtti.

Türkiye'de cuntacıların her zaman askeri darbeyle ülke yönetimini ele geçirdiklerini ifade eden Oymak, şunları kaydetti:

"İşte 55 senedir oynanan bu oyun 15 Temmuz gecesi vatanına sevdalı milyonlar ve onların 'bugüne kadar halkın gücünün üzerinde bir güç tanımadım' diyen lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından bozuldu. Ülkenin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderleri asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak ve öz vatanımızda parya olmamak için evet diyoruz."

- Gaziantep

Gaziantep'te Kırkayak Parkı'nda toplanan grup da vatandaşlara halk oylamasında neden evet oyu verilmesi gerektiğini anlatan broşürler dağıttı.

Parktan yürüyüşe geçen gruba, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı.

Atatürk Bulvarı boyunca yürüyüp Maarif Kavşağı'ndaki Atatürk heykelinin önüne gelen grup, "Millet el ele, hedef büyük Türkiye" sloganları attı.

Vatandaşlar ve esnaf da yol boyunca gruba destek verdi.

Maarif Kavşağı'nda basın açıklaması yapan TÜGVA İl Temsilcisi Mahmut Burak Kızılelma, dünyanın tüm mazlumlarına hamilik yapan Türk devletine karşı haçlı mücadelesine girişildiğini belirtti.

Batının yanı sıra FETÖ ve PKK'nın da hayır kampanyası yürüttüğünü kaydeden Kızılelma, "Biz hayrın da şerrin de yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyoruz." dedi.

- Adıyaman

Adıyaman'daki Mimar Sinan Parkı'nda toplanan grup da halk oylamasına ilişkin broşürleri vatandaşlara dağıtarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Temsilcisi İdris Toprak, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önlemek isteyen gençlerin en ön safta yer alarak şehit olduğunu belirtti.

Şehitlerin bıraktığı sancağı kendilerinin devralacağını ifade eden Toprak, "Davamız için doğrulacağız, devrileceğiz ama eğilmeyeceğiz. Zafer için emek vereceğiz, kulak vereceğiz ve evet diyeceğiz." diye konuştu.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan, Valilik önünden geçerek yeniden meydana kadar yürüyen grup, ellerinde Türk bayrakları ve "Türkiye için evet", "Askeri vesayetin bitmesi için evet", "Gençlerin geleceği için evet", "Şimdi seçenlerin hepsi seçilebilecek", "Biz mutlu günlerde evet deriz" yazılı dövizler taşıdı.

Tekbir getirip, slogan atan grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Temsilcisi Ahmet Asım Demirdöğen, milletin kaderinin tayin edileceği tarihe sayılı günler kala, ülkeye sahip çıktıklarını göstermek için iç ve dış düşmanlara karşı "Evet" diye haykırdıklarını söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Demirdöğen, "Binlerce yıllık devlet geleneğimizde var olan tek liderlik yerine, başka medeniyetlerden devşirilme parlamenter sistemle serpilmesi için önünde hiçbir engel olmayan Türkiye Cumhuriyeti, kavgalara ve krizlere mahkum edildi. Çift başlılık, milletin vekillerinin görevlerini yapmalarına engel olmakla kalmadı, vefalı milletimizin şahlanması her seferinde Çankaya tarafından veto edildi. Şimdi bizler, her türlü gerici ve durdurmacı müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahiplerinin arasından çıkacak milli liderlerimizle sonuna kadar yürümek için 'evet' diyoruz." ifadelerini kullandı.