09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adalet Bakan Yardımcısı Uçar:

08 Nisan 2017 Cumartesi, 20:26
Adalet Bakan Yardımcısı Uçar:

AĞRI (AA) - Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, "15 Temmuz olayını yaşadık, kahrolduk. Çünkü onlar bizim insanlarımızdı, bizim kardeşlerimizdi. Birçoğu akrabalarımızın çocuklarıydı, okul, sıra ve mesai arkadaşlarımızdı. Ama öyle bir kandırılmışlardı ki tıpkı yıllardır PKK'nın buradaki insanları kandırdığı gibi. Ama bu sefer çok daha farklı bir formatta kandırıldılar ve bu insanların eliyle ülkemiz tarihi ve İslam tarihinde görülmemiş bir ihanetle karşılaştık." dedi.

Uçar, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ile Doğubayazıt Adliyesini ziyaret ederek, kurum çalışanlarıyla bir araya geldi.

Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Uçar, terörün ülke kalkınmasına darbe vurduğunu söyledi.

Terörle mücadeleye çok para harcandığını dile getiren Uçar, "Bu paranın kalkınmaya harcandığını düşünün. Türkiye bugün ne halde olurdu. Buralar şimdi ne halde olurdu. Ama vazgeçmedik. İşte görüyorsunuz son 10, 15 yılda hem maddi anlamda hem de ulaşımdan sanayiye bir çok açıdan ülkemiz toparlandı." diye konuştu.

Uçar, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da büyük bir ihanetle karşılaştığını vurgulayarak, olay nedeniyle ülke olarak önemli bir dönem atlattıklarını anlattı.

"15 Temmuz olayını yaşadık, kahrolduk." diyen Uçar, şunları kaydetti:

"Çünkü onlar bizim insanlarımızdı, bizim kardeşlerimizdi. Birçoğu akrabalarımızın çocuklarıydı, okul, sıra ve mesai arkadaşlarımızdı. Ama öyle bir kandırılmışlardı ki tıpkı yıllardır PKK'nın buradaki insanları kandırdığı gibi. Ama bu sefer çok daha farklı bir formatta kandırıldılar ve bu insanların eliyle ülkemiz tarihinde ve İslam tarihinde görülmemiş bir ihanetle karşılaştık. Bunun haricinde 40 yıldır terör örgütü PKK ile uğraşıyoruz. Diğer yandan Avrupa'dan, her yerden müttefik bildiğimiz ülkelerin saldırısıyla karşılaşıyoruz. Buna rağmen bu millet ayakta bunun kıymetini bilmemiz lazım. Niye? Çünkü bu vatan toprakları hep şehit kanıyla sulandı ve manevi dinamiklerimiz var. Burada Allah dostları var, evliyalar var, şehitlerimiz var ve bu şehitlerimizin her biri yaşıyor. Bunu Allah söylüyor ama siz bilmezsiniz diyor. İşte onlar koruyor bu ülkeyi. Bize düşen, bu ihanetten sonra ne kadar zorlanırsak zorlanalım moralimizi bozmadan bu mücadelemizi sürdüreceğiz."

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Milletvekili Cesim Gökçe'nin Taşlıçay ziyareti
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ CESİM GÖKÇE'NİN TAŞLIÇAY ZİYARETİ
TÜGVA Ağrı'da referandum için yürüyüş düzenledi
YEREL

TÜGVA AĞRI'DA REFERANDUM İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ
Ağrı'da Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Bölge Yarışması
YEREL

AĞRI'DA GENÇ SADA KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA BÖLGE YARIŞMASI
&quot;Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması&quot;
YEREL

"GENÇ SADA KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI"
Tarihi İshakpaşa Sarayı ziyaretçilerini bekliyor
YEREL

TARİHİ İSHAKPAŞA SARAYI ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
Başkanvekili Işın vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL

BAŞKANVEKİLİ IŞIN VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

BELLA HADİD SINIRLARI ZORLADI

 1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 Herkes ona baktı!
  • 4 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!