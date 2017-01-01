Adalet Bakan Yardımcısı Uçar:

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AĞRI (AA) - Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, "15 Temmuz olayını yaşadık, kahrolduk. Çünkü onlar bizim insanlarımızdı, bizim kardeşlerimizdi. Birçoğu akrabalarımızın çocuklarıydı, okul, sıra ve mesai arkadaşlarımızdı. Ama öyle bir kandırılmışlardı ki tıpkı yıllardır PKK'nın buradaki insanları kandırdığı gibi. Ama bu sefer çok daha farklı bir formatta kandırıldılar ve bu insanların eliyle ülkemiz tarihi ve İslam tarihinde görülmemiş bir ihanetle karşılaştık." dedi.

Uçar, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ile Doğubayazıt Adliyesini ziyaret ederek, kurum çalışanlarıyla bir araya geldi.

Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Uçar, terörün ülke kalkınmasına darbe vurduğunu söyledi.

Terörle mücadeleye çok para harcandığını dile getiren Uçar, "Bu paranın kalkınmaya harcandığını düşünün. Türkiye bugün ne halde olurdu. Buralar şimdi ne halde olurdu. Ama vazgeçmedik. İşte görüyorsunuz son 10, 15 yılda hem maddi anlamda hem de ulaşımdan sanayiye bir çok açıdan ülkemiz toparlandı." diye konuştu.

Uçar, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da büyük bir ihanetle karşılaştığını vurgulayarak, olay nedeniyle ülke olarak önemli bir dönem atlattıklarını anlattı.

"15 Temmuz olayını yaşadık, kahrolduk." diyen Uçar, şunları kaydetti:

"Çünkü onlar bizim insanlarımızdı, bizim kardeşlerimizdi. Birçoğu akrabalarımızın çocuklarıydı, okul, sıra ve mesai arkadaşlarımızdı. Ama öyle bir kandırılmışlardı ki tıpkı yıllardır PKK'nın buradaki insanları kandırdığı gibi. Ama bu sefer çok daha farklı bir formatta kandırıldılar ve bu insanların eliyle ülkemiz tarihinde ve İslam tarihinde görülmemiş bir ihanetle karşılaştık. Bunun haricinde 40 yıldır terör örgütü PKK ile uğraşıyoruz. Diğer yandan Avrupa'dan, her yerden müttefik bildiğimiz ülkelerin saldırısıyla karşılaşıyoruz. Buna rağmen bu millet ayakta bunun kıymetini bilmemiz lazım. Niye? Çünkü bu vatan toprakları hep şehit kanıyla sulandı ve manevi dinamiklerimiz var. Burada Allah dostları var, evliyalar var, şehitlerimiz var ve bu şehitlerimizin her biri yaşıyor. Bunu Allah söylüyor ama siz bilmezsiniz diyor. İşte onlar koruyor bu ülkeyi. Bize düşen, bu ihanetten sonra ne kadar zorlanırsak zorlanalım moralimizi bozmadan bu mücadelemizi sürdüreceğiz."