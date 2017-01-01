09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şırnak'ta terör operasyonu

08 Nisan 2017 Cumartesi, 21:10

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü halde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Silopi ilçesi Buğdaylı ve Bostancı köyleri arasındaki bölgede bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülmüş durumda mühimmat buldukları bildirildi.

19 el yapımı bomba, 22 kilogram TNT patlayıcı madde, 9 kilogram A4 patlayıcı, 61 bomba yapımında kullanılan kapsül, 462 fişek ve mühimmat ele geçirildiğini belirtilen açıklamada, terör örgütüne yönelik operasyonların kararlıkla sürdüğü vurgulandı.


EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

BELLA HADİD SINIRLARI ZORLADI

 1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 Herkes ona baktı!
  • 4 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!