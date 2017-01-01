09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin'de örtü altı kayısı hasadı başladı

09 Nisan 2017 Pazar, 12:20
Mersin'de örtü altı kayısı hasadı başladı

MERSİN (AA) - Türkiye’nin önemli yaş sebze ve meyve üretim alanlarından Mersin'in Silifke ilçesinde, örtü altında kayısı hasadına başlandı.

İlçede bu sene, yaklaşık bin 200 dönümlük arazide dikili olan kayısının, ilk örtü altı hasadı üretici Hamza Gökler'in serasında gerçekleştirildi. Piyasada kalitesine göre 30-50 liradan tüketiciye sunulacak kayısıdan, ilçe genelinde bu yıl ortalama 10 bin ton ürün bekleniyor.

Silifke Kayısı Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Gürses, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat edilen kayısının gelen talebe göre Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin değişik illerine gönderildiğini söyledi.

İlçede kayısı üretiminin 2003'te, İtalya'dan getirilen 25 bin "Ninfa fidanının" 100 dönüm araziye dikilerek başlandığını, her geçen yıl da üretim alanını arttırdıklarını anlatan Gürses, "Sezon boyunca hasadı yapılan ürünlerin 2 bin tonu gelecek talebe göre birçok ülkeye ihraç edilecek, 8 bin tonu ise yurt içinde tüketilecek. Dileğimiz, geçmiş yıllardaki gibi fiyatların bir anda çok aşağılara düşmemesi yönünde. Fiyatlar bir anda düşerse üreticilerimiz masraflarını alamadığı gibi zarar edip mağdur olurlar." değerlendirmesini yaptı.

Üretici Hamza Gökler de sezonun ilk kayısı hasadını Silifke'de yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Bu yıl verimin düşük olduğunu ifade eden Gökler, meyve büyüklüğünün ise geçen yıla göre arttığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Elvan'dan TÜGİAD'a OSB teşekkürü
YEREL

BAKAN ELVAN'DAN TÜGİAD'A OSB TEŞEKKÜRÜ
Mersin'de küçük çocuğun balkondan düşüp ölmesi
YEREL

MERSİN'DE KÜÇÜK ÇOCUĞUN BALKONDAN DÜŞÜP ÖLMESİ
10 Nisan Polis Haftası
YEREL

10 NİSAN POLİS HAFTASI
10 Nisan Polis Haftası
YEREL

10 NİSAN POLİS HAFTASI
Vali Çakacak, şehit yakınları gazilerle buluştu
YEREL

VALİ ÇAKACAK, ŞEHİT YAKINLARI GAZİLERLE BULUŞTU
Kalkınma Bakanı Elvan:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN:
TÜGVA Mersin İl Temsilciliği binası açıldı
YEREL

TÜGVA MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ BİNASI AÇILDI
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Başkan Can, polis ve aileleriyle biraraya geldi
YEREL

BAŞKAN CAN, POLİS VE AİLELERİYLE BİRARAYA GELDİ
Başkan Tarhan: &quot;Hizmetteki odak noktamız hep insanın mutluluğu olmuştur&quot;
YEREL

BAŞKAN TARHAN: "HİZMETTEKİ ODAK NOKTAMIZ HEP İNSANIN MUTLULUĞU OLMUŞTUR"
Bakan Elvan, su üretim tesisinde işçilere tatlı ikram etti
YEREL

BAKAN ELVAN, SU ÜRETİM TESİSİNDE İŞÇİLERE TATLI İKRAM ETTİ
Kalkınma Bakanı Elvan, cenaze törenine katıldı
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN, CENAZE TÖRENİNE KATILDI
GÜNCELLEME - Mersin'de çevik kuvvet otobüsü devrildi
YEREL

GÜNCELLEME - MERSİN'DE ÇEVİK KUVVET OTOBÜSÜ DEVRİLDİ
Mersin'de çevik kuvvet otobüsü devrildi: 9 yaralı
YEREL

MERSİN'DE ÇEVİK KUVVET OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 9 YARALI
Eşkil'den, Yazı'nsama Resim Sergisi
YEREL

EŞKİL'DEN, YAZI'NSAMA RESİM SERGİSİ
Kocamaz: &quot;Canla, başla çalışıyoruz&quot;
YEREL

KOCAMAZ: "CANLA, BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...