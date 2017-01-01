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Halk oylamasına doğru

09 Nisan 2017 Pazar, 12:43

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Avrupa'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın, İsviçre'nin tavrına karşı dik durmak için 16 Nisan'da sandığa gideceğiz ve 'evet' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Doğanyol ilçesi ve Gökçe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çalık, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, 15 yıl boyunca parti kapatmaları, darbe girişimleri gibi birçok engellemelerle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Engellemelere karşın sorunları çözmek üzere her zaman millete başvurduklarını aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"Milletimizin kapısını çaldık ve tam desteğinizi aldık. 15 yıl boyunca kesintisiz iktidar ama maalesef bunu kesmek isteyen çok ciddi bir zihniyet vardı. Bu sadece son 15 yıl için değildi. 94 yıllık parlamenter sistemde bugüne kadar birçok darbe girişimiyle karşılaştık. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi, Türkiye'nin dönüm noktası. Doğanyollu yiğit kardeşlerim 15 Temmuz'da demokrasi nöbetinde dimdik durdular. Bu darbe girişimlerine karşı hep birlikte Doğanyollu hemşehrilerimle 16 Nisan'da beraberce sandığa gideceğiz. Terör örgütlerinin bize, ülkemize yapmak istediklerine engel olmak için bunu yapacağız. Avrupa'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın, İsviçre'nin tavrına karşı dik durmak için 16 Nisan'da sandığa gideceğiz ve 'evet' diyeceğiz."

Çalık, terör örgütü yandaşlarının İsviçre'nin başkenti Bern'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan miting düzenlemesine ilişkin ise "Sandığa giderken bu fotoğrafı unutmayın. Bir pankart yapıyorlar, cumhurbaşkanımızın şakağına silah dayanmış bir fotoğraf. Biz, vatan hainlerine bu memleketi asla bırakmadık, bırakmayacağız. İsviçre, o asılan fotoğrafın hesabını mutlaka verecek. Vatan hainleri Türkiye'de ve Almanya'da kol geziyor, buna asla izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza o fotoğrafı layık görenler, o silahı şakağına dayalı fotoğrafları yapanlara da hesabını soracağız. İşte o hesap günü 16 Nisan olacak." ifadelerini kullandı.

Halk oylamasının Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğuna dikkat çeken Çalık, "16 Nisan Recep Tayyip Erdoğan'ın ya da bir parti seçimi değildir. Bu bir hükümet sisteminin seçimidir ve parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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