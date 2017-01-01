Hatay'da dağ ceylanı gözlem etkinliği

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde doğada yaşayan canlıları keşfetmek ve tanımak amacıyla Gölbaşı Gölü ile Hatay dağ ceylanı gözlem etkinliği düzenlendi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şubesi öncülüğünde ve çok sayıda sivil toplum örgütünün katılımıyla düzenlenen etkinliğe katılan doğaseverler, ilk olarak Gölbaşı Gölü'nü daha sonra İsrail dışında sadece Hatay'da yaşayan ve bilimsel adı "Gazella gazella" olan Hatay dağ ceylanı popülasyonunu artırmak için kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu'nu gezdi.

Kırıkhan Kaymakamı Erkayıran, doğaseverlerin etkinliğe yoğun katılımından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Erkayıran, gelecek günlerde Gölbaşı Gölü'ndeki canlılığı araştırmak için çalışma yapılacağını belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Gölbaşı Gölü'nün ilin en önemli gölü ve sulak alanı olduğunu söyledi.

Gölün mutlaka korunması gerektiğinin altını çizen Savaş, şöyle devam etti:

''Talihsizlik olarak kurutulan Amik Gölü'nü geri getirmek belki mümkün olmayacaktır. Ama Gölbaşı Gölü'nü korur ve geliştirebilirsek Amik Gölü'nün mirasına sahip çıkmış oluruz. Amik Gölü'nden sonra Gölbaşı Gölünü de kaybedersek bu değerlerimizi sonsuza dek kaybetmiş olacağız. O yüzden Gölbaşı Gölü'ne sahip çıkmak bizim için çok önemli.''

Savaş, Hatay dağ ceylanlarının Türkiye'de sadece Kırıkhan ilçesi sınırlarında yaşam alanı olan nadir türlerden biri olduğunu belirtti.

Hatay dağ ceylanı sayısının 6 yıl önce 70-80 civarlarında olduğunu hatırlatan Savaş, ''Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şubesinin yoğun çalışmalarıyla türü korumaya almasıyla Hatay dağ ceylanlarının sayısı 500'lere yükselmiştir.'' dedi.

Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Hatay Şube Başkanı Abdullah Öğünç de ekolojik öneme sahip Gölbaşı Gölü'nün ve Hatay dağ ceylanlarına sahip çıkılması ve korunması gerektiğini vurguladı.

Etkinliğe Hatay Vali Yardımcıları Mahmut Hersanlıoğlu, Volkan Köksal, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Özkan da katıldı.