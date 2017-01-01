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SAMSUN (AA) - Eski CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay, "Referandumdan 'evet' çıktığı takdirde cumhurbaşkanını da meclisi de halk seçecek tek söz sahibi meclis olacak." dedi.

Samsun'da, İş Dünyası Ekonomik ve Stratejik Kalkınma Derneği (İDEKAD) ve Atakum Belediyesince düzenlenen "Güçlü Türkiye Yolunda Birlik ve Beraberlik Buluşmaları" programında konuşan Tunay, referandum ve anayasa değişikliğini anlattı.

Sade bir vatandaş olarak Türkiye'nin 100 yılını ilgilendiren anayasa değişikliğine 'evet' dediğini belirten Tunay, "Türkiye ne çektiyse koalisyonlardan çekti. 1999 yılında siyasete başladığımda ANAP - MHP - DSP koalisyonu vardı. Ben ANAP Gençlik Kolları Başkanıydım. Ben siyasette gözümü açtığımda benim partim koalisyon ortağıydı. O yüzden koalisyonun ne olduğunu en iyi ben bilirim. Türkiye'de kurulan koalisyonların en kısası 3 ay. En uzunu 3,5 yıl. Türkiye'deki koalisyonların ortalama ömrü 1,5 yıl. 1,5 yıl içerisinde ne bir kimse hizmet yapabilir ne de ülkeyi ileri götürebilir." diye konuştu.

16 Nisan'da 'evet' çıkarsa vesayet sisteminin son bulacağına dikkati çeken Tunay, şöyle devam etti:

"1950 yılında çok partili hayata geçtik. 1960 darbe, 1971 muhtıra, 1980 darbe, 28 Şubat darbesi, 15 Temmuz darbe girişimi, 67 yılda 5 darbe yaşadık. Türkiye'de 13 yılda bir darbe olmuş, el insaf. Avrupa, Amerika örneğini veriyorlar. 'Neden oralardaki başkanlık sistemini getirmediniz. Türk tipi başkanlık mı olur' diyorlar. Tabii ki olur. Senin ülkende 13 yılda bir darbe oluyorsa başkanlığın da coğrafyanın koşullarına göre olur. Bizim kafamıza, siyasetçilere güvenilmez düşüncesini işlediler. Neden? 'Siyaset kurumu görevini yapamaz, yap darbeyi at siyasetçiyi hapse, ülkeyi 50 yıl geriye götür.' Referandumdan 'evet' çıktığı takdirde cumhurbaşkanını da meclisi de halk seçecek, tek söz sahibi meclis olacak. Buradan darbe çıkmaz. Fakat darbe yapmak isteyenler çıkmayacak mı tabii ki çıkacak. Bu birilerinin genlerine işlemiş, kolay söküp atamazsınız ama 'evet' çıktığında Türkiye'de bir daha darbe olması minimize olacak."

Türkiye'nin en büyük atılımlarını tek başına iktidarlar döneminde yaptığını ifade eden Tunay, "Yalnız cumhuriyet değil, Osmanlı'da da böyledir. Selçuklu da böyledir. Türk tarihinde kurulmuş devletlerde sistem bu. Güçlü bir lider, arkasından giden geniş halk kitleleri, hata yaparsa onu cezalandıran yine aynı halk kitlesi, sistem bu. Parlamenter sistem falan bu tamamen algı operasyonu. Türkiye en büyük atılımları, en güçlü dönemlerini tek başına iktidarlar döneminde yaşamıştır. Niye? Hem koalisyon yok hem de güçlü bir lider var. Bizim tarihsel gerçekliğimize en uygun sistem bu olduğu için 16 Nisan referandumunda 'evet" diye konuştu.