10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kuzugöbeği mantarı kurusunun kilosu bin liraya alıcı buluyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:22

MUĞLA (AA) - Muğla'da çam ormanlarında çıkan kuzugöbeği mantarı kurusunun kilosu bin liradan, tazesi ise 140 liradan alıcı buluyor.

Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde bahar yağmurlarının başlaması ve hava sıcaklıklarının ılıman gitmesiyle bollaşan kuzugöbeği, yöre halkına da ekonomik girdi sağlıyor.

İlaç sanayisi ve lüks restoranlara satılan kuzugöbeği yurt dışına da ihraç ediliyor.

Zor bulunan bir mantar türü olan kuzugöbeği, yanık orman sahalarında ve dikim alanlarında çıkıyor. Yöre köylüleri, günlük 1 ile 2 kilo arasında kuzugöbeği topluyor. Mantarın yaş halinin kilosu 140 liradan, kurusu ise bin liradan alıcı buluyor.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi sakinlerinden İhsan Ay (46), AA muhabirine yaptığı açıklamada, boş zamanlarında toplamaya gittiği kuzugöbeği sayesinde ailesinin ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Kuzugöbeğinin vatandaşların ekmek kapısı olduğunu belirten Ay, "Uzun yıllardır bu mantar sayesinde vatandaşlar ekmek parası kazanıyor. Bulduğumuz taze kuzu göbeğinin kilosu 140 liradan satılıyor. Kurusunun ise kilosu bin liradan alıcı buluyor." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Polis teşkilatının 172'nci kuruluş yıldönümü
YEREL

POLİS TEŞKİLATININ 172'NCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
GÜNCELLEME - Marinada 3 yat yandı, bir kişi öldü
YEREL

GÜNCELLEME - MARİNADA 3 YAT YANDI, BİR KİŞİ ÖLDÜ
&quot;Thomson Spirit&quot; ikinci kez Marmaris'te
YEREL

"THOMSON SPİRİT" İKİNCİ KEZ MARMARİS'TE
Fethiye'de Polis Haftası etkinlikleri
YEREL

FETHİYE'DE POLİS HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Milas'ta Polis Haftası etkinlikleri
YEREL

MİLAS'TA POLİS HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Suriyeli Türkmen öğrencilere Muğla'dan kırtasiye yardımı
YEREL

SURİYELİ TÜRKMEN ÖĞRENCİLERE MUĞLA'DAN KIRTASİYE YARDIMI
Ortaca'da Polis Haftası etkinlikleri
YEREL

ORTACA'DA POLİS HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Marinada 3 yatın kül olduğu yangında 1 kişi öldü
YEREL

MARİNADA 3 YATIN KÜL OLDUĞU YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı İstanbul'da
YEREL

EŞSİZ BODRUM TANITIM TIRI İSTANBUL'DA
Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği'nden Başkan Kocadon'a ziyaret
YEREL

BODRUM ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR DERNEĞİ'NDEN BAŞKAN KOCADON'A ZİYARET
Spin Avcıları avladıkları turnayı Başkan Kocadon'a getirdi
YEREL

SPİN AVCILARI AVLADIKLARI TURNAYI BAŞKAN KOCADON'A GETİRDİ
Yelken: CFM-BAYK Kış Trofesi
YEREL

YELKEN: CFM-BAYK KIŞ TROFESİ
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Muğla'da &quot;Güvercin Güzellik Yarışması&quot; düzenlendi
YEREL

MUĞLA'DA "GÜVERCİN GÜZELLİK YARIŞMASI" DÜZENLENDİ
por Toto 2. Lig
YEREL

POR TOTO 2. LİG
&quot;RunmarisRun &quot;maratonu koşuldu
YEREL

"RUNMARİSRUN "MARATONU KOŞULDU
2. RunMarisRun Yarı Maratonu
YEREL

2. RUNMARİSRUN YARI MARATONU
Yarım asırlık polis merkezinin ilk kadın amiri
YEREL

YARIM ASIRLIK POLİS MERKEZİNİN İLK KADIN AMİRİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Playboy modeli Sara tangalı doğa fotoğraflarıyla internet fenomeni oldu!
YAŞAM

TANGALI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜSÜ FENOMEN OLDU!

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu