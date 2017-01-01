Kuzugöbeği mantarı kurusunun kilosu bin liraya alıcı buluyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'da çam ormanlarında çıkan kuzugöbeği mantarı kurusunun kilosu bin liradan, tazesi ise 140 liradan alıcı buluyor.

Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde bahar yağmurlarının başlaması ve hava sıcaklıklarının ılıman gitmesiyle bollaşan kuzugöbeği, yöre halkına da ekonomik girdi sağlıyor.

İlaç sanayisi ve lüks restoranlara satılan kuzugöbeği yurt dışına da ihraç ediliyor.

Zor bulunan bir mantar türü olan kuzugöbeği, yanık orman sahalarında ve dikim alanlarında çıkıyor. Yöre köylüleri, günlük 1 ile 2 kilo arasında kuzugöbeği topluyor. Mantarın yaş halinin kilosu 140 liradan, kurusu ise bin liradan alıcı buluyor.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi sakinlerinden İhsan Ay (46), AA muhabirine yaptığı açıklamada, boş zamanlarında toplamaya gittiği kuzugöbeği sayesinde ailesinin ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Kuzugöbeğinin vatandaşların ekmek kapısı olduğunu belirten Ay, "Uzun yıllardır bu mantar sayesinde vatandaşlar ekmek parası kazanıyor. Bulduğumuz taze kuzu göbeğinin kilosu 140 liradan satılıyor. Kurusunun ise kilosu bin liradan alıcı buluyor." dedi.