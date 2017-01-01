Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı

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ADANA (AA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yılı dolayısıyla Adana, Osmaniye ve Hatay'da tören düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından İl Emniyet Müdürü Ak, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

- Hatay

Hatay'da İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Ali Alper Gökakın'ın Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra Karabörk ve Gökakın Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.

Vali Ata, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türk Polis Teşkilatının sürekli kendisini yenileyen, çağın modern teknolojisini kullanan yapıda olduğunu ve dünyadaki polis teşkilatıyla yarışır hale geldiğini vurgulayan Ata, şöyle devam etti:

''Ülkemizdeki polis teşkilatının gösterdiği gelişmeden dolayı kutluyorum. Hatay, ülkemizdeki 81 il içerisinde baktığımız zaman en hassas illerimizden bir tanesidir. Suriye'de 2011 yılında başlayan süreçten dolayı en fazla göç alan illerimizden ve kağıt üzerinde aşağı yukarı 460 bin civarında Suriyelinin yaşadığı bir kentimiz. Her gün sınır olaylarına baktığımız zaman bir hayli yoğun, bu kadar göç dalgası almasına rağmen kentimizin, demografik yapısına baktığımız zaman bir takım farklılıklar olmasına rağmen, Allah'a çok şükür emniyet ve asayiş yönünden diğer kentlerimizden daha huzurlu olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.''

Vali Ata, dünya var oldukça Türkiye ile birlikte polis teşkilatının da var olacağını da sözlerine ekledi.

Bu arada Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçesinde de Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi.

- Osmaniye

Osmaniye'deki tören Valilik binası önündeki alanda gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Osmaniye Şehit Polis Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahmut Kaplan tarafından alandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Buradaki törenin ardından İl Emniyet Müdürü Gökduman, makamında tebrikleri kabul etti.

Kadirli ilçesinde ise törenler İlçe Emniyet Müdürü Doğan Urhan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Törene katılan polis ve asker üniformalı çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Buradaki törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Urhan, tebrikleri kabul etti.

