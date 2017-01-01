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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Nikahtan önce emniyet müdürlüğünü ziyaret ettiler

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:26

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünde dünya evine giren Fatma Yapar ile Uğur Özdemir çifti, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gelin arabasıyla emniyet müdürlüğünü önüne gelen çift, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş tarafından karşılandı. Emniyet binasında görevli polis memurların günlerini kutlayan çift, bir süre sohbet etti.

Tektaş, ziyarette yaptığı konuşmada, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünde dünya evine giren çiftimize mutluluklar diliyorum. Hayatınızın bu mutlu gününde, bizlere zaman ayırarak ve değer vererek ziyaret ettiğiniz için teşkilatım adına teşekkür ediyorum." dedi.

Fatma Yapar da devletin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyete karşı gerektiğinde canını seve seve feda eden Türk Polis Teşkilatının kuruluşunu kutladığını ifade ederek, "Eşimle polis haftasında evlenmeye karar verdik. Emniyet müdürlüğüne gelerek polis memurlarının haftalarını kutlamak istedik. Babam da buna vesile oldu." diye konuştu.

Geline altın takan İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş, damada da Türk bayrağı hediye etti.

Çift daha sonra, evlendirme dairesine gitti.

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