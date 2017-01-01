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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Sağlık Bakanı Akdağ:

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:53

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, halka baskı yapmak isteyen silahlı çetelere asla fırsat vermeyeceklerini ve göz açtırmayacaklarını belirterek, "Adı ne olursa olsun, adı PKK olsun, FETÖ olsun, DEAŞ olsun, DHKP/C olsun Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadelesinde kararlılığını ve muvaffakiyetini devam ettirecektir." dedi.

Bakan Akdağ, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Karayazı Kaymakamı Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

Akdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Karayazı ve çevresinde her türlü terör kalıntısının temizlendiğini söyledi.

Atik ile ilçe jandarma komutanına ve emniyet müdürüne teşekkür eden Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımıza baskı yapmak isteyen silahlı çetelere, asla fırsat vermeyeceğiz, asla göz açtırmayacağız. Adı ne olursa olsun, adı PKK olsun, FETÖ olsun, DEAŞ olsun, DHKP/C olsun, Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadelesinde kararlılığını ve muvaffakiyetini devam ettirecektir. Her ne kadar bu teröristleri, bu terör gruplarını yurt dışında büyüten, besleyen, bunlara kol kanat geren varsa da bu büyük milletin gücü Allah'ın izniyle her zaman terörün kafasını ezmeye muktedirdir."

Akdağ, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgusu yaparak, "Milletimize hizmette sınır bilmiyoruz. Milletimizin hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz. Ama millete silah çevirenlere karşı da asla ve asla müsamahamız yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. Bu kararlılığın herkes tarafından bilinmesi lazım. Karayazı bu anlamda geçmişte ciddi baskılar görmüş ilçe olduğu için bu açıklamayı Karayazı'dan yapma ihtiyacı hissettim." dedi.

- Hastalara halk oylamasında ulaşım hizmeti

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına giderken hasta olup ihtiyaç duyan ve talep eden vatandaşların Sağlık Bakanlığı ekiplerince oy kullanması için sandıklara taşınacağını hatırlatan Akdağ, bu konuda gerekli talimatı verdiğini ve organizasyonların yapıldığını söyledi.

Akdağ, bu ekiplerin koordinasyon içerisinde çalışacağını ifade ederek, "Bakanlığımızın evde bakım ekipleri var. Bu önemli vazifeyi önce bu ekipler yerine getirecekler. Ama bunun yanı sıra diğer sağlık çalışanlarımız, yerine göre de belediyelerimizden de araç ya da şoför anlamında hizmet desteği alacağız." diye konuştu.

Hastaların 444 3833 no'lu numarayı arayarak taleplerini iletebileceklerini söyleyen Akdağ, şöyle devam etti:

"Biz biliyoruz ki bazı yaşlılar ya da çok ciddi anlamda engellilerin bir kısmı bütün bu duyurularımıza rağmen belki de bu hizmetin varlığını öğrenemeyecekler. Dolayısıyla doğrudan onları arayarak ya da evlerinde ziyaret ederek böyle bir hizmetin varlığını arkadaşlarımız iletecekler. Zaten Türkiye'de 300 binin üzerinde vatandaşımız evde sağlık bakımı hizmeti alıyor. Buna ilaveten hastanelerde yatan ama yatmasına rağmen oy kullanmaya gidecek ya da sağlık personelimizin desteğine ihtiyaç duyan vatandaşımıza da aynı hizmeti vereceğiz. Demokrasiler de oy kullanmak çok önemli bir hak. Hastalarımızın, engelli ya da yatağa bağlı olan ve kendi başlarına sandığa gidemeyecek sağlık görevlisi ihtiyacı hisseden vatandaşlarımızın bu haklarını kullanmaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Akdağ, oy kullanmanın ve halk oylamasının önemine işaret ederek, sözlerini "İnşallah 16 Nisan güzel bir gün olacak ve 17 Nisan'dan sonra güçlü bir Türkiye'ye 'evet'le hep birlikte uyanacağız." diyerek tamamladı.

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