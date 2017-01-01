Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü

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SİVAS (AA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Niğde'de kutlandı.

Sivas Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve beraberindeki teşkilat mensupları, Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Gül, polis teşkilatının en köklü kuruluşlardan olduğunu ifade ederek, "Her geçen gün hem kendisini daha çok yeniliyor hem de görevini hakkıyla yerine getiriyor. Bunun neticesinde de polis teşkilatına vatandaşın güveni artıyor. Bundan sonra daha da artacak. Özellikle kendi içindeki temizlenme ve yenilenme sonrası dosta güven, düşmana korku salıyor." dedi.

Sivas'ta vatandaşların emniyet teşkilatından memnun olduğunu ve yakınlık gördüklerini belirten Gül, suç oranlarının olabildiğince azaldığını, uyuşturucu ve terörle mücadele ile diğer suçlarla ilgili etkin çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Aksoy ise teşkilatın 172. yıla kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sivas Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve beraberindeki teşkilat mensupları daha sonra kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve Yukarı Tekke Mezarlığındaki Polis Şehitliğini ziyaret etti. Aksoy, polisler ve şehit aileleri, mezarlara karanfil bıraktı.

Buradaki törene Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Oran, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, şehit aileleri ve polisler katıldı.

- Yozgat

Yozgat Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Recep Uysal ve emniyet mensupları, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Yurtnaç, polisin, vatandaş ve vatanın huzurunun en büyük teminatı olduğunu belirterek, "Biz meslek hayatımız boyunca beraber çalışıyoruz, sırt sırta, gönül gönüleyiz. Polis teşkilatı, ilimizin huzurunu sağlamaya çalışan en önemli bir birimimizdir. Görevlerinde başarılar diliyorum, bütün polislerimizin polis gününü kutluyorum." dedi.

Çengeloğlu da teşkilatın 172. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, etkinliklerin önceki yıllarda haftaya yayıldığını bu yıl ise 'Polis Günü' olarak kutlandığını söyledi.

Ziyaretin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Emniyet Müdürü Çengeloğlu, burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program daha sonra Yozgat Şehitliğinde devam etti.

Şehitlik ziyaretine Vali Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, şehit yakınları ve emniyet personeli katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi ve şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

- Kırıkkale

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Ramazan Karakuş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Sergi Salonunda, polis eşleri tarafından yapılan resim, tablo ve el işi ürünlerinden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk de sergiyi gezerek, Çorumlu'dan bilgi aldı.

Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden törende, Çorumlu ve İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak ile beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Çorumlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, teşkilatın kurulduğundan bugüne kadar çok şehit verdiğini söyledi.

Şehitliğin, mesleklerinin yapısında olduğunu vurgulayan Çorumlu, "Bu memlekette hainler olduğu sürece her zaman şehit vermeye devam edeceğiz. Teşkilatımız, hainlerle mücadele etmeye devam edecek. En son 15 Temmuz darbe girişiminde yaptığımız gibi halkımızla beraber devletimizin bekası için gerekirse yine şehit olacağız. Nice 172. yıllara diyoruz. İnşallah daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Allah, devletimizi ve milletimizi korusun." diye konuştu.

- Niğde

Niğde Cumhuriyet Meydanındaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, törende yaptığı konuşmada, devletin en temel amaç ve görevlerinin başında güvenlik geldiğini belirterek, güvenliğin sağlanmadığı bir yerde devlet varlığından söz edilemeyeceğini söyledi.

Kurt, bunun canlı örneklerinin Suriye ve Irak'ta görüldüğünü belirterek, "Türk Polis Teşkilatı, devletin bu en temel amaç ve görevlerinin yerine getirilmesinde çok önemli bir sorumluluk üstlenmekte. Bu görevini de asil kanını taşıdığı Türk milletinin milli ve manevi değerlerine, kanunlara, insan hakları gibi evrensel değerlere sahip olmasıyla yerine getirmekte, bu uğurda gerektiğinde bir an tereddüt etmeden şehit veya gazi olmayı göze almaktadır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kurt, beraberindeki emniyet mensupları ile Vali Ertan Peynircioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Daha sonra öğretmen evinde kokteyl verildi. Burada Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Başaran ve üyelerince sürpriz pasta kesildi.

Tören, Niğde Şehitliği ziyareti ve Dışarı Cami'de şehitler için mevlit okutulmasıyla sona erdi.