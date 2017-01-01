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SAMSUN (AA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla Tokat, Çankırı, Amasya, Kastamonu, Sinop ve Samsun'da tören düzenlendi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Topaloğlu, burada yaptığı konuşmada, polislerin fedakarca çalıştığını belirterek, "Teşkilatımız, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında halkımızla birlik beraberlik içinde demokrasimize ve devletimize sahip çıkarak dünya tarihine ibretle gösterilecek bir destan yazmıştır." dedi.

Daha sonra Topaloğlu, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene katılan Vali Cevdet Can, AK Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan ve Celil Göçer, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da polislerin gününü tebrik ederek, MOBESE binasını gezdi.

- Çankırı

Çankırı Anıt Alanı'nda İl Emniyet Müdür Vekili Altan Özer ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Kocaoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından polis evinde kokteyl düzenlendi. Daha sonra Özer, makamında tebrikleri kabul etti.

- Amasya

Yavuz Selim Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, yaptığı açıklamada, polisin anayasa, kanunlar, tüzükler ve yönetmenliklerin kendine verdiği yetki ile görevini yaptığını söyledi.

Polisin, milletin güvenliği için gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmediğini dile getiren Bulut, şöyle devam etti:



"Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünü, şahsım ve personelim adına en içten dileklerimle kutlar, vatan ve görev uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden teşkilat mensuplarımızı rahmetle, gazi ve emeklilerimizi minnetle anarken, tüm teşkilat mensuplarımıza aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diler, saygılar sunarım."

Daha sonra, İl Emniyet Müdürü Bulut, şube müdürleri ve emniyet müdürlüğü personeli Vali Salih Işık'ı makamında ziyaret ederek, Polis Haftası'nda Amasya'da yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

- Kastamonu

Kastamonu'da Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programda İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün tarafından Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan da katıldı.

- Sinop

Sinop Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, burada yaptığı konuşmada, Türk polisinin 172 yıllık onurlu tarihi içinde vatanının birlik ve bölünmez bütünlüğünü, halkının huzur ve güvenliğini, devletin bekasını kanı ve canı pahasına koruduğunu söyledi.

Bu uğurda sayısız şehit verdiklerini belirten Dağdeviren, bundan sonra da her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Daha sonra şehit ve gazi aileleri ile emekli polislere polis evinde yemek verildi.

Vali Hasan İpek, burada yaptığı konuşmada, bütün devlet teşkilatı içinde en fazla çalışan, fedakarca görev yapanların polis ve askerler olduğunu söyledi.

Bir devlet memuru ve işçinin haftada 40-45 saat çalışırken polisin 84 saat çalıştığına dikkati çeken İpek, "Dolayısıyla bir memurun çalıştığının iki katını polisimiz fiilen ve tehlikeyle çalışıyor. Özellikle onların haklarını helal etmesini istiyorum ve kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Programa Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şefaattin Serten, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, emniyet personeli, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Samsun

Samsun'da Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, anıta çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Asri Mezarlık'taki şehitlik anıtı önünde devam eden programda Yavuz, anıta çelenk sunarak, şeref defterini imzaladı.

Yavuz ve beraberindeki şehit yakınları, gaziler ile emniyet mensupları, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.



