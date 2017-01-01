Üniversite öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine yardım

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ile Devrekani Belediyesinin işbirliğinde hayata geçirilen "Bir senden bir benden hepsi gönülden" projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım yapılıyor.

Kastamonu Üniversitesi Devrekani Meslek Yüksekokulu Sinema ve Tiyatro Topluluğu öğrencileri ile Devrekani Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında ilçenin 2 noktasına kıyafet kumbarası yerleştirildi. Kumbarada biriken kıyafetler, Devrekani Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifince tahsis edilen bir dükkanda ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü 2. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin çevresine duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Küçük bir ilçede eğitim gördüklerine dikkati çeken Aydın, "Devrekani 5 bin 500 nüfusa sahip küçük bir yer. Burada yaşayan insanların büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. İlçede ekonomik olarak sıkıntı yaşayan insanlar olduğunu gözlemledik ve projeyi yapmaya karar verdik." dedi.

Belediye ile ortak çalışma yaptıklarını anlatan Aydın, "Belediyeler, muhtarlıklar ve vakıflar tarafından ihtiyaç sahipleri tespit ediliyor. Kıyafetlerin olduğu dükkana giderek ihtiyaç duydukları kıyafetleri rahatlıkla alabiliyorlar." diye konuştu.

Projeyi sürdürebildikleri kadar sürdürmeyi hedeflediklerini aktaran Aydın, yaz döneminde öğrenci olmayacağı için çalışmayı belediyenin devam ettireceğini kaydetti.