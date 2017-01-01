10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Üniversite öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine yardım

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:37
Üniversite öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine yardım

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ile Devrekani Belediyesinin işbirliğinde hayata geçirilen "Bir senden bir benden hepsi gönülden" projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım yapılıyor.

Kastamonu Üniversitesi Devrekani Meslek Yüksekokulu Sinema ve Tiyatro Topluluğu öğrencileri ile Devrekani Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında ilçenin 2 noktasına kıyafet kumbarası yerleştirildi. Kumbarada biriken kıyafetler, Devrekani Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifince tahsis edilen bir dükkanda ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü 2. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin çevresine duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Küçük bir ilçede eğitim gördüklerine dikkati çeken Aydın, "Devrekani 5 bin 500 nüfusa sahip küçük bir yer. Burada yaşayan insanların büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. İlçede ekonomik olarak sıkıntı yaşayan insanlar olduğunu gözlemledik ve projeyi yapmaya karar verdik." dedi.

Belediye ile ortak çalışma yaptıklarını anlatan Aydın, "Belediyeler, muhtarlıklar ve vakıflar tarafından ihtiyaç sahipleri tespit ediliyor. Kıyafetlerin olduğu dükkana giderek ihtiyaç duydukları kıyafetleri rahatlıkla alabiliyorlar." diye konuştu.

Projeyi sürdürebildikleri kadar sürdürmeyi hedeflediklerini aktaran Aydın, yaz döneminde öğrenci olmayacağı için çalışmayı belediyenin devam ettireceğini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Pınarbaşı'nda Polis Haftası kutlandı
YEREL

PINARBAŞI'NDA POLİS HAFTASI KUTLANDI
Kastamonu'da polis haftası kutlandı
YEREL

KASTAMONU'DA POLİS HAFTASI KUTLANDI
Alman çift bisikletle dünya turunda
YEREL

ALMAN ÇİFT BİSİKLETLE DÜNYA TURUNDA
BBP Genel Başkan Yardımcısı Yelis:
YEREL

BBP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YELİS:

Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Cide Emniyetinden asayiş uygulaması
YEREL

CİDE EMNİYETİNDEN ASAYİŞ UYGULAMASI
ICOMOS, 5 bilimsel komite çalışmasını Kastamonu'da yapacak
YEREL

ICOMOS, 5 BİLİMSEL KOMİTE ÇALIŞMASINI KASTAMONU'DA YAPACAK
Ilgaz'da kayak sezonu sona erdi
YEREL

ILGAZ'DA KAYAK SEZONU SONA ERDİ
Kastamonu'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

KASTAMONU'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından dev böcek çıkardılar!