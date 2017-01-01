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ERZURUM (AA) - Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, Doğu Anadolu'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki etkinlikler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, güvenlik ve emniyetin bekçisi olan kahraman Türk polis teşkilatıyla gurur duyduklarını söyledi.

Polis ve Jandarma teşkilatlarının büyük Atatürk'ün ifadesiyle "kanun ordusu" olduğunu ifade eden Azizoğlu, şöyle devam etti:

"Kanun hakimiyetini, vatandaşın huzur ve güvenliği sağlamak için, Türk devletinin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren çeşitli adlar altında bu teşkilatımız vardı ve gelişe gelişe bugünkü modern haline kavuşturuldu. Polis teşkilatımız ülke sınırları içinde emniyet ve asayişimizin gerçek manada koruyucu ve kollayıcısı olduklarını yapmış oldukları çalışmalarla ispat etmişlerdir. Kanun hakimiyetini asla kaybetmemiştir."

Azizoğlu, polis teşkilatının ülke içerisinde oynanan her türlü oyunu en hızlı ve kuvvetli şekilde bertaraf edecek imkan ve kabiliyete sahip olduğunu sözlerine ekledi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatı olan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Kanunların kendisine verdiği yetki ve sorumluluklarla vatandaşların huzur ve güvenliklerini sağlamak yönünde kutsal bir görev üstlenen teşkilatımız, görevini sorumluluk bilinci içerisinde fedakarca yapmaya devletimize, milletimize ve medeniyetimize yapılan her türlü saldırıya karşı kararlılıkla göğsünü siper etmeye devam edecektir." dedi.

Aslan, her türlü suç ve suçluyla mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

Program, şehitlik ziyareti ve şehit ailelerine verilen yemek ardından sona erdi.

- Kars

Kars'taki törende de İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve beraberindekiler Atatürk anıtına çelenk koydu.

Karaduman, törendeki konuşmasında, "Başta terör, asayiş ve kaçakçılık olayları olmak üzere vatandaşımızın günlük yaşantısını olumsuz etkileyebilecek bütün olayların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz." dedi.

Programa, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Serdar Güngör ve Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev de katıldı.

Polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kentin Sarıkamış ile Kağızman ilçelerinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

- Erzincan

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erzincan'da da tören düzenlendi.

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Alper Özdemir'in Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Şensoy törende, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlayan kutsal görev üstlenen polislerin büyük bir sorumluluk içerisinde hareket ettiklerine işaret ederek "Vatanın birlik ve bütünlüğünü milletin dirlik ve düzenini bozarak kargaşa ortamı oluşturmaya çalışanların bu tür eylemleri bizleri asla yıldırmayacaktır. Bu şahıslarla olan mücadelemiz onlar yok edilinceye kadar sürecektir." değerlendirmesini yaptı.

Şensoy ve Özdemir törene katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Iğdır

Iğdır'daki törende, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, belediye meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sundu.

Sayı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren törende, şiir, resim ve kompozisyon dalında derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, kurum amirleri ve emniyet personeli katıldı.

- Tunceli

Tunceli Hükümet Konağı önünde ise Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, İl Emniyet Müdürlüğünde devam edildi.

Müdürlük binasında çalışan personelinin gününü kutlayan İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, ardından kendisini makamında ziyarete gelen Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve öteki yetkililerin tebriklerini kabul etti.

Teşkilatın kuruluş yıldönümü dolayısıyla makamını Dinora Kırılmaz ve Ahmet Recep İlhan adlı çocuklarla bırakan Ateş, çocukların telsizden anons yaparak Polis Haftası'nı kutlamalarına yardımcı oldu.

Ateş, ardından Kaymak ve öteki yetkililerle Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) birimine geçerek çalışmalar hakkında protokoldekilere bilgi verdi.

- Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de Eleşkirt İlçe Emniyet Amiri Halid Çakmak, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Büyükhan, İlçe Cumhuriyet Savcısı Hasan Kurgan ve Samet Yelis, AK Parti İlçe Başkanı Aytekin Arslan, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.



