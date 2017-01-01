10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yanan araçta esrar bulundu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:18
Yanan araçta esrar bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilin çamurluklarına gizlenmiş 10 kilogram esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, T.A. (34), yönetimindeki 34 SD 8033 plakalı otomobil, Diyarbakır'dan Antalya'ya giderken Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yanmaya başladı.

Araç, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine gelen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yanan araçta yaptığı incelemede çamurluklarına gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildi, uyuşturucunun bir bölümünün ise yangın sırasında yola döküldüğü belirlendi.

Bu arada, çamurluğa gizlenen esrarın, egzoz ısınması nedeniyle aracın yanmasına neden olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili şoför T.A. gözaltına alındı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İLGİLİ HABERLER
Baro Başkanı Er'den polislere kutlama
YEREL

BARO BAŞKANI ER'DEN POLİSLERE KUTLAMA
Mersin, Avrupa Bisiklet Yarışması'na katılacak
YEREL

MERSİN, AVRUPA BİSİKLET YARIŞMASI'NA KATILACAK
Ercik; &quot;Bizim tek ortak paydamız bu ülkenin geleceği&quot;
YEREL

ERCİK; "BİZİM TEK ORTAK PAYDAMIZ BU ÜLKENİN GELECEĞİ"
Kocamaz: &quot;'FETO'cu birinin yanında görev yapmış kişiye 12 bin lira veriyor' demek terbiyesizliktir&quot;
YEREL

KOCAMAZ: "'FETO'CU BİRİNİN YANINDA GÖREV YAPMIŞ KİŞİYE 12 BİN LİRA VERİYOR' DEMEK TERBİYESİZLİKTİR"
Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN, MERSİN'DE
Kök hücre tedavisi için yardım bekliyor
YEREL

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ İÇİN YARDIM BEKLİYOR
Mezitli'den Erdemli'ye sanat köprüsü
YEREL

MEZİTLİ'DEN ERDEMLİ'YE SANAT KÖPRÜSÜ
Belediye Başkanları Polis Haftasını kutladı
YEREL

BELEDİYE BAŞKANLARI POLİS HAFTASINI KUTLADI
Erdemli'de köylere parke yol yapılıyor
YEREL

ERDEMLİ'DE KÖYLERE PARKE YOL YAPILIYOR
Dinçer; &quot;Zafer çarşısı 100 yıl daha hizmet verecek şekilde dönüştürülmeli&quot;
YEREL

DİNÇER; "ZAFER ÇARŞISI 100 YIL DAHA HİZMET VERECEK ŞEKİLDE DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"
Polis Haftası Bozyazı'da törenle kutlandı
YEREL

POLİS HAFTASI BOZYAZI'DA TÖRENLE KUTLANDI
Özel eğitimli çocuklar hayvanat bahçesini gezdi
YEREL

ÖZEL EĞİTİMLİ ÇOCUKLAR HAYVANAT BAHÇESİNİ GEZDİ
Çakan: &quot;İhanet şebekelerinin temizlenmesinde kararlıyız&quot;
YEREL

ÇAKAN: "İHANET ŞEBEKELERİNİN TEMİZLENMESİNDE KARARLIYIZ"
Aşut: &quot;İstihdam seferberliğinde Mersin'de yaratılan net artı istihdam 7 bin 500'ü aştı&quot;
YEREL

AŞUT: "İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE MERSİN'DE YARATILAN NET ARTI İSTİHDAM 7 BİN 500'Ü AŞTI"
Otizmli çocuklar hayvanlarla tanıştı
YEREL

OTİZMLİ ÇOCUKLAR HAYVANLARLA TANIŞTI
Başkan Tuna'nın mutlu günü
YEREL

BAŞKAN TUNA'NIN MUTLU GÜNÜ
Güven: &quot;Polisin başarısı, vatandaşın kendini güvende hissedip hissetmediğiyle orantılıdır&quot;
YEREL

GÜVEN: "POLİSİN BAŞARISI, VATANDAŞIN KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDİP HİSSETMEDİĞİYLE ORANTILIDIR"
İstihdam seferberliği
YEREL

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ
Bakan Elvan'dan yaralı polislere ziyaret
YEREL

BAKAN ELVAN'DAN YARALI POLİSLERE ZİYARET
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YILI
Bakan Elvan'dan TÜGİAD'a OSB teşekkürü
YEREL

BAKAN ELVAN'DAN TÜGİAD'A OSB TEŞEKKÜRÜ
Mersin'de küçük çocuğun balkondan düşüp ölmesi
YEREL

MERSİN'DE KÜÇÜK ÇOCUĞUN BALKONDAN DÜŞÜP ÖLMESİ
10 Nisan Polis Haftası
YEREL

10 NİSAN POLİS HAFTASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından çıkan şeye inanamayacaksınız!