Yanan araçta esrar bulundu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilin çamurluklarına gizlenmiş 10 kilogram esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, T.A. (34), yönetimindeki 34 SD 8033 plakalı otomobil, Diyarbakır'dan Antalya'ya giderken Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yanmaya başladı.

Araç, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine gelen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yanan araçta yaptığı incelemede çamurluklarına gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildi, uyuşturucunun bir bölümünün ise yangın sırasında yola döküldüğü belirlendi.

Bu arada, çamurluğa gizlenen esrarın, egzoz ısınması nedeniyle aracın yanmasına neden olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili şoför T.A. gözaltına alındı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.







