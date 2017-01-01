11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Donanma Komutanlığı kapılarını polis teşkilatına açtı

11 Nisan 2017 Salı, 12:13
Donanma Komutanlığı kapılarını polis teşkilatına açtı

KOCAELİ (AA) - Donanma Komutanlığı tarafından Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan polisler, denizaltı, hücumbot ve fırkateynleri gezdi.

Gölcük Deniz Ana Üssü Denizaltı Filosu Komutanlığına gelen emniyet mensuplarını, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Bülent Turan karşıladı.

Ziyaretçiler, Deniz Binbaşı Göksel Ercenik komutasındaki TCG Anafartalar denizaltısı ile Deniz Kurmay Yarbay Murat Bozdağ komutasındaki TCG Preveze denizaltısını gezdi.

Daha sonra Deniz Harp Silah ve Araçları Müzesine geçen polislere, Müze Müdürü Öğretmen Binbaşı Ferdi Uyanıker tarafından sergilenen araç ve silahlarla ilgili bilgi verildi.

Poyraz Limanına geçen polisler burada Harp Filosu Komutanı Tümamiral İskender Yıldırım, 3'üncü Muhrip Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay Hasan Özyurt tarafından karşılandı.

Emniyet mensupları burada Deniz Yarbay Levent Barbak komutasındaki TCG Fatih, Deniz Kurmay Yarbay Ayhan Akdoğan komutasındaki TCG Kemalreis ve Deniz Binbaşı Murat Dincel komutasındaki TCG Göksu fırkateynleri ile Deniz Binbaşı Sezgin Beşli komutasındaki TCG Zıpkın hücumbotunu gezdi.

Polisler, TCG Göksu fırkateyninde Harp Filosu Komutanı Tümamiral Yıldırım ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe katıldı.

Yemek sonunda TCG Göksu fırkateyni helikopter platformunda fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi.


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