11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bursa'da

11 Nisan 2017 Salı, 12:35

BURSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halk oylamasına ilişkin "Bu işin partilerle, şahıslarla ilgisi yok, bu iş demokrasi işi." dedi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, toplanan vatandaşlara seçim otobüsü üzerinden hitap eden Kılıçdaroğlu, 16 Nisan halk oylamasından sonra Suriyelilere vatandaşlık verileceğini ileri sürdü.

Suriyelilere 25 milyar dolar para harcandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Çiftçiye, esnafa, emekliye ne kadar para harcadılar? Vatandaşlık vereceklermiş. Peki siz sandığa gidince ne diyeceksiniz?" diye sordu.

Vatandaşların "Hayır" diye yanıt vermesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Dünyanın en güzel türküsünü söylediniz 3 kelimeden oluşan 'hayır hayır hayır', memleketin huzuru için birlikte huzur içinde yaşamak için." ifadelerini kullandı.

Annelere, "Freni olmayan bir otobüse çocuklarınızı bindirir misiniz?", babalara "Nereye gittiği belli olmayan trene ailenizi bindirir misiniz?" diye soran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar diyorlar ki freni olmayan otobüse, nereye gittiği belli olmayan otobüse, 80 milyonu bindireceğiz. Bir devletin freni, kuralı olur. Hep birlikte 'Hayır' diyoruz. Beni eleştiriyorlar Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor diye. Ben de kendilerine Mustafakemalpaşa Meydanı'ndan, o beylere açık ve net 'Hodri meydan' diyorum. Yüreğiniz, ahlakınız, cesaretiniz varsa ister birer birer, ister teker teker, ister topluca gelin hepinizin hesabından geleceğim, neden hayır denmesi gerektiğini anlatacağım. Çıkın karşıma kardeşim, televizyonlar, gazeteler, gazeteciler sizin emrinizde. Bana da size de soru sorsunlar, ben de cevap vereyim sen de cevap ver. Ben 15 dakika siz her biriniz yarım saat konuşun. Kim yalan kim doğru söylüyor gelsinler karşıma hodri meydan, gelsinler karşıma."

Milletin çıkarlarını, demokrasiyi savunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Benim gibi düşünmeyen insanın da hakkı hukuku adaleti var, onu savunuyorum, ben herkesin can ve mal güvenliği olsun diyorum bunun için mücadele ediyorum." diye konuştu.

Mücadelesini sürdüreceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir kişiye yetki veriliyor. Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen yetki, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde birine verilecek. Verecek miyiz? Bu işin partilerle, şahıslarla ilgisi yok, bu iş demokrasi işi. Bütün partili kardeşlerime, Adalet ve Kalkınma Partili, Cumhuriyet Halk Partili, Milliyetçi Hareket Partili, Saadet Partili ve Vatan Partili bütün kardeşlerime sesleniyorum; hep birlikte mücadele edelim. Demokrasi hepimize lazım. Düşüncelerimiz, görüşlerimiz, kimliklerimiz farklı olabilir ama hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Evimizde, şehrimizde, memleketimizde huzur olsun. Bir demokrasi dersini dünyaya haykıracağız. 16 Nisan'da, bütün baskılarıyla, valileriyle, kaymakamlarıyla, uçaklarıyla, paralarıyla, pankartlarıyla, bütün baskılarıyla geldiler ama hep birlikte demokrasiye sahip çıktık ve yeni bir tarih yazdık diyeceğiz."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda beyaz güvercin uçurdu, vatandaşlara kırmızı karanfil attı.


İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün 2013'te Bursa'daki himmet hedefi 554 milyon lira
YEREL

FETÖ'NÜN 2013'TE BURSA'DAKİ HİMMET HEDEFİ 554 MİLYON LİRA

Bursa'daki terör örgütü operasyonu
YEREL

BURSA'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU
AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk:
YEREL

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ KÜLÜNK:

GÜNCELLEME - Bursa'daki terör örgütü operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - BURSA'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU

Büyükşehir kursları halkın ayağına götürüyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KURSLARI HALKIN AYAĞINA GÖTÜRÜYOR
İznik'te yol çalışmaları
YEREL

İZNİK'TE YOL ÇALIŞMALARI
Faaliyet raporuna meclisten onay
YEREL

FAALİYET RAPORUNA MECLİSTEN ONAY
Başkan Edebali'den geleneksel sanatlara destek
YEREL

BAŞKAN EDEBALİ'DEN GELENEKSEL SANATLARA DESTEK
Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

BURSA'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Mahalle konaklarıyla hizmet kalitesi artıyor
YEREL

MAHALLE KONAKLARIYLA HİZMET KALİTESİ ARTIYOR
'Şehrin Işıkları' Gemlik'te yandı
YEREL

'ŞEHRİN IŞIKLARI' GEMLİK'TE YANDI
Toplu konut bölgesindeki göçebe çadırları kaldırıldı
YEREL

TOPLU KONUT BÖLGESİNDEKİ GÖÇEBE ÇADIRLARI KALDIRILDI
Bursa'da 10 Nisan Polis Haftası kutlandı
YEREL

BURSA'DA 10 NİSAN POLİS HAFTASI KUTLANDI
Tersine Dünya sezonu kapatıyor
YEREL

TERSİNE DÜNYA SEZONU KAPATIYOR
Teknik direktör Levent Şahin'den veda mesajı
YEREL

TEKNİK DİREKTÖR LEVENT ŞAHİN'DEN VEDA MESAJI
Bursagaz yöneticileri sahada
YEREL

BURSAGAZ YÖNETİCİLERİ SAHADA
Bursa'ya terör davaları için 2 yeni ağır ceza mahkemesi
YEREL

BURSA'YA TERÖR DAVALARI İÇİN 2 YENİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Osmangazili judocudan bronz madalya
YEREL

OSMANGAZİLİ JUDOCUDAN BRONZ MADALYA
Ahıska Türkleri tek bir çatı altında toplanıyor
YEREL

AHISKA TÜRKLERİ TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR
Bursaspor 15 maç sonra kalesini gole kapattı
YEREL

BURSASPOR 15 MAÇ SONRA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Nilüfer'deki kadın derneklerinden kermes
YEREL

NİLÜFER'DEKİ KADIN DERNEKLERİNDEN KERMES
Işık'a demokrasi ödülü
YEREL

IŞIK'A DEMOKRASİ ÖDÜLÜ
Nilüfer Kadın Korosu Onko-Day için söyledi
YEREL

NİLÜFER KADIN KOROSU ONKO-DAY İÇİN SÖYLEDİ
Bursa'daki terör örgütü operasyonu
YEREL

BURSA'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU

EN ÇOK OKUNANLAR
Tasarım harikası muhteşem evler!
YAŞAM

BU EV SADECE 152 CM! İŞTE DÜNYANIN EN DAR EVİ!

 1
  • 2 Nusret'in olay fotoğrafı! Ünlü olmadan önce...
  • 3 700 bin liralık doğum hediyesi
  • 4 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!