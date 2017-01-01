11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çöpte bulunan bebek cesedi defnedildi

11 Nisan 2017 Salı, 18:14
Çöpte bulunan bebek cesedi defnedildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Elbistan ilçesinde çöp konteynerinin yanında battaniye içerisinde bulunan erkek bebek cesedi, ailesi çıkmayınca, belediye ekiplerince defnedildi.

Yeşilyurt Mahallesi Hacı Bayram Caddesi'nde, 22 Mart'ta battaniyeye sarılarak çöp konteynerlerinin kenarına bırakılan yeni doğmuş erkek bebek cesedi, Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Bebek cesedi, alınan defin raporunun ardından, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri ekipleri tarafından cenaze işlemi yapıldıktan sonra polis ve ilgililerin eşliğinde Hocazade Mezarlığında defnedildi.

Ailesi tespit edilemeyen bebeğin mezarına ise "kimsesiz" ibaresi yazıldı.

Bu arada, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bebeğin ailesini belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Saraçhane'de zemin düzenleme çalışmaları başladı
YEREL

SARAÇHANE'DE ZEMİN DÜZENLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI
AK Parti'li Doğan: &quot;65 hükümet 260 yılda kurulur&quot;
YEREL

AK PARTİ'Lİ DOĞAN: "65 HÜKÜMET 260 YILDA KURULUR"
&quot;Şehit Niyazi Ergüven Konferans Salonu&quot; açıldı
YEREL

"ŞEHİT NİYAZİ ERGÜVEN KONFERANS SALONU" AÇILDI
5 Nisan Madalya Günü 8. Uluslararası Santraç Turnuvasında ödüller dağıtıldı
YEREL

5 NİSAN MADALYA GÜNÜ 8. ULUSLARARASI SANTRAÇ TURNUVASINDA ÖDÜLLER DAĞITILDI
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız bu yiyeceğe dikkat!
SAĞLIK

GÖBEKTEN KİLO ALANLARIN BİLMESİ GEREKEN 9 YİYECEK!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 700 bin liralık doğum hediyesi