Cizre Belediyesi 34 bin öğrenciyi 3 boyutlu film ile buluşturdu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından Şırnak'ın Cizre Belediyesi, öğrencileri 3 boyutlu film ile buluşturdu.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ahmet Adanur'un ilçedeki vatandaşları hak ettikleri hizmetle buluşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Adanur'un talimatıyla ilçede temizlik, alt ve üst yapı, park, bahçe gibi alanlarda yürütülen çalışmaların yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışı ile de hizmet sunuluyor.

Bu kapsamda kültür sanat etkinliklerini okullara taşıyan belediye tarafından ilçedeki 56 ilk ve ortaokulda 3 boyutlu sinema gösterimi yapıldı.

Düzenlenen sinema gösterimine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

34 bin öğrenci belediyenin bu hizmeti sayesinde ilk kez 3 boyutlu sinema filmi izlemenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Belediye Başkan Vekili Adanur, bu etkinliklerle amaçlarının öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini ve sosyalleşmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Adanur, bu tür etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.



