MHP Grup Başkanvekili Usta:

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SAMSUN (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "16 Nisan'da yapılacak halk oylaması parti meselesi değil. Tamamen anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili. Biz MHP ve Ülkü Ocakları olarak 'evet' oyu ile destek vereceğimizi açıkladık. MHP için en önce gelen vatanımızın ve vatandaşlarımızın bekasıdır." dedi.

Usta, Kavak ilçesinde ziyaretlerde bulunarak vatandaşlardan 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "evet" oyu için destek istedi.

Daha sonra partisinin ilçe başkanlığında partililerle buluşan Usta, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.



Mevcut anayasanın ihtiyacı karşılamaktan uzak kaldığını vurgulayan Usta, anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye ve vatandaşın geleceğinin değişeceğini söyledi.

Anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "evet" oyu ile destek vereceklerini belirten Usta, şunları söyledi:

"7 Haziran seçimlerinde AK Parti tek başına hükümet kuramıyordu. Siyasi kulislerde partilerin olası koalisyon ihtimalleri konuşulmaya başlanmıştı ama MHP Lideri Devlet Bahçeli, daha ilk gece yaptığı açıklamada gerek AK Parti gerekse muhalefetle koalisyon ihtimallerinin hepsine 'hayır' mesajı verdi. Çünkü çözüm süreci vardı. Teröre karşı tam anlamıyla mücadele edilemiyordu. Önceki anayasa ihtiyaca cevap veremez oldu. 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması parti meselesi değil. Tamamen anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili. Biz MHP ve Ülkü Ocakları olarak 'evet' oyu ile destek vereceğimizi açıkladık. MHP için en önce gelen vatanımızın ve vatandaşlarımızın bekasıdır."

Usta, 16 Nisan'da sandıktan "evet" çıkması halinde Türkiye'nin daha güçlü hale geleceğini kaydetti.



