Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Çankırı'da

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ÇANKIRI (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çankırı Belediyesi ve kentin bazı tarihi mekanlarını ziyaret etti.

Kurtulmuş, Kurşunlu ilçesindeki mitingin ardından ilk olarak Tarihi Çamaşırhane'yi ziyaret etti.

Daha sonra Çankırı Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, araştırma merkezi arşivinde bulunan Çankırı, Kastamonu ve Sinop'u fetheden kumandan Karatekin Bey'in komutanlarından Billur Bey'e ait 900 yıllık aba ve takkeyi inceledi. Kurtulmuş, üzeri altın işlemeli tahmini 500 yıllık bir sancak hakkında da ilgililerden bilgi aldı.

Çankırı Belediyesi'ni de ziyaret eden Kurtulmuş'a, burada Belediye Başkanı İrfan Dinç, kentteki projeler hakkında brifing verdi.