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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Samsat'ta konteyner kent kuruluyor

11 Nisan 2017 Salı, 21:32

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valiliği, Samsat ilçesinde konteyner kent kurulacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Mart'ta Samsat ilçesinde meydana gelen 5,5 şiddetindeki deprem sonrası ilçe merkezi ve köylerinde depremzedelerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla AFAD tarafından çadırlar kurulduğu hatırlatıldı.

Çadırlarda kalan depremzedelerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olması için ilçe merkezindeki 4 mahalleye konteyner kurulacağı belirtilen açıklamada, Vali Abdullah Erin'in, konteyner kentin kurulacağı alanda iş makineleriyle başlatılan arazi ve alt yapı düzenleme çalışmalarını yerinde incelediği ve çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Arazi düzenleme, kanalizasyon, su ve elektrik gibi alt yapı çalışmalarına başlanan Samsat ilçesinde çalışmaların tamamlanmasıyla konteyner kent kullanıma hazır hale getirilecek.

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