Ekonomi Bakanı Zeybekci, Burdur'da:

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BURDUR (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Ben samimi CHP'li kardeşlerime de söylüyorum, Türkiye'nin geleceği için, partilerinin geleceği için 'evet' demeleri lazım. CHP'li kardeşlerime gidin deyin, memleket için, hatta CHP için 16 Nisan bu ülkenin yeniden doğduğu gün olacak." dedi.

Burdur'da temaslarını sürdüren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Bucak İlçesi İş Adamları Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Bucak ilçesinde Park Orman'da bulunan bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Zeybekci, 16 Nisan'da yapılacak referandumun önemine değindi. 16 Nisan'da bir siyasi parti seçimi yapılmayacağını, milletin bir tercihte bulunacağını kaydeden Zeybekci, "Adı seçim değildir, referandumdur. 1950'den bu yana çok partili dönemde Türkiye'nin bütün kayıplarının müsebbibi olan hastalıktan kurtulup kurtulmayacağıyla ilgili milletimiz karar verecek." diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomik olarak güçlenmesini istemeyenlerin yıllar boyunca ülkede çeşitli karışıklıklar yarattığını anlatan Zeybekci, milletin tercihiyle iş başına gelen hükümetler döneminde önemli gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Koalisyon yaratan sistemin hastalıklı bir sistem olduğunu ve Türkiye'ye bir fayda sağlamadığını belirten Zeybekci, koalisyonlarda ülkenin yönetilemez duruma geldiğini vurguladı. AK Parti iktidarından önceki koalisyon hükümeti döneminde Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında Anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla başlayan ekonomik krizi anımsatan Zeybekci, "Gecelik faiz 7 bin 200'e çıktı. Sadece o yüksek faiz döneminin Türk ekonomisine zararı 635 milyar lira. Batan bankaların Türkiye'ye maliyeti 46 milyar dolar. O günün milli geliri 200 milyar dolar, yani ülkenin milli gelirinin 4'te 1'ini bir gecede götürdüler." dedi.

Zeybekci, AK Parti hükümetleri döneminde yakalanan ekonomik istikrar ile önemli yatırımların yapıldığını, Türkiye'nin dünyada 16'ncı, Avrupa'da ise 6'ncı büyük ekonomi haline geldiğini, IMF'ye borcun kapatıldığını, refah seviyesinin arttığını, sanayide, ihracatta önemli atılımların yapıldığını bildirdi.

- "Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır"

"Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır" diyen Bakan Zeybekci, bu nedenle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasetle ilgili tüm kaygılarını bir kenara bırakarak anayasa değişikliğine destek olduğunu söyledi. Zeybekci, "Sayın Bahçeli'ye milletim adıma şükranlarımı sunuyorum. Devlet adamı olmak, milletin adamı olmak böyle bir şey." dedi.

16 Nisan'ın siyasete de iyi geleceğini, yüzde 50 oy alamayan partinin iktidar olamayacağını, bu nedenle partilerin ülkenin en az yüzde 70'ini kucaklamak durumunda kalacağını ifade eden Zeybekci, "Ben samimi CHP'li kardeşlerime de söylüyorum, Türkiye'nin geleceği için, partilerinin geleceği için evet demeleri lazım. CHP'li kardeşlerime gidin deyin, memleket için, hatta CHP için 16 Nisan bu ülkenin yeniden doğduğu gün olacak." diye konuştu.