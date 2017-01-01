12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mardin'de terörle mücadele

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:26

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde sokağa çıkma yasağı sürerken, el yapımı patlayıcıların kontrollü imhası ve PKK'lı teröristlerin operasyon dönemindeki saldırıları sonucu tahrip olan binaların yıkımı için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde 12 kilogramlık mutfak tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. Uzman ekiplerce patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi.

Nusaybin'de huzur ve güvenliğin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Atmaca-7 operasyonunun ardından 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Şehit kaymakamın ismini Mardinli askerin oğlu yaşatacak
YEREL

ŞEHİT KAYMAKAMIN İSMİNİ MARDİNLİ ASKERİN OĞLU YAŞATACAK

Hastane yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi
YEREL

HASTANE YOLUNA TUZAKLANAN PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Suriyeli mülteci tatlı yaparak geçimini sağlıyor
YEREL

SURİYELİ MÜLTECİ TATLI YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR
Hastaları sandığa 'Sağlık Bakanlığı' taşıyacak
YEREL

HASTALARI SANDIĞA 'SAĞLIK BAKANLIĞI' TAŞIYACAK
Mardin'de yapı denetimi istişare toplantısı yapıldı
YEREL

MARDİN'DE YAPI DENETİMİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...