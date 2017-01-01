Başbakan Yardımcısı Canikli:

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GİRESUN (AA) - Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "16 Nisan referandumunu inanın aynı bizim takip ettiğimiz heyecanla, aşkla takip ediyorlar ve bu hareketin başarısı olduğu zaman inanın bazı ülkelerde sabahlara kadar kutlamalar yapılıyor." dedi.

Canikli, Doğankent ilçesinde halka hitabında, her yıl, mazlum, ihtiyacı olan milletlere devlet ve sivil toplum örgütleri olarak 3,5 milyar dolar hibe yaptıklarını söyledi.

Bunun bile "Ülkende şu eksik varken yapılır mı, niye yapıyorsun?" diye eleştirildiğini kaydeden Canikli, "Be hey gafil. Elbette ülkemdeki vatandaşımızın bütün ihtiyaçlarını, her türlü desteği veriyoruz ama dünyada, komşuda sıkıntı varken sen rahat uyuyamazsın. Aslında bizim rahat uyumamız için komşumuzun da rahat uyuması gerekir, en azından temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekir." diye konuştu.

Bunun, milletin bir özelliği olduğunu ifade eden Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atalarımız da böyle yapıyordu. Bütün dünyaya adalet dağıtıyordu. Biz o insanların torunlarıyız. Mirasımızdan kaçamayız, tarihimizden kaçamayız. Atalarımız nasıl yapmışsa, babalarımız, dedelerimiz bu işi nasıl yapmışsa biz de öyle yapacağız. Bu milletin büyüklüğü oradan geliyor. Zaten her zaman veren millet olmuştur, her zaman adalet dağıtan millet olmuştur, ondan kaçamayız. O bizim gurur duyduğumuz bir özelliğimiz. Onun için verdik, vermeye de devam edeceğiz."

Canikli, Türkiye’nin kendi vatandaşlarına gereken desteği verdiğini dile getirerek, "Diğer görevimizi de ihmal edemeyiz, bu bir milletin büyüklüğünü sağlayan o görevimizi de ihmal edemeyiz. İhtiyacı olan mazlum milletlere de gözü burada olan, kulağı burada olan, kalbi burada olan o mazlum milletlere de o desteği vereceğiz." şeklinde konuştu.

"Aslında kaldığımız yerden devam ediyoruz." diyen Canikli, "Yüzyıl önce bırakmıştık, bırakmak zorunda kalmıştık. Yüzyıl ve öncesinde atalarımız aynısını yapıyordu. Abdülhamid cennet mekan, o zamanın şartlarıyla Güney Afrika’daki Müslümanlara ve dünyanın her yerindeki Müslümanlara her türlü desteği veriyordu. O bir görev olarak görüyordu onu. Biz böyle bir milletin evladıyız, o yüzden 'Niye veriyorsun' denilebilir mi?" ifadelerini kullandı.

Nurettin Canikli, şu anda nereye gidilirse gidilsin mazlum millete mensup bir kişiyle karşılaşıldığında o kişinin nasıl teşekkür edeceğini bilemediğini kaydetti. Canikli, "Özellikle umre ziyareti yapanlar, gittiğiniz zaman gelir bir tanesi 'Türk müsün' der. 'Türk'üm' dediğin zaman inanın ceketinizi, elbisenizi neyse yüzünüzü, gözünüzü öper ve duygulanır, ağlar. Gittiği zaman da 'Ben bir Türk’le karşılaştım, onunla dostluk ettim, arkadaşlık ettim' diye gurur duyar." dedi.

Dünyada, gönlünü bu şekilde Türkiye’ye dönmüş yüz milyonlarca insan olduğunu söyleyen Canikli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onları nasıl terk ederiz, kendi hallerine onları nasıl yalnız bırakırız? Bizimle birlikte seviniyorlar. Şu anda da 16 Nisan referandumunu inanın aynı bizim takip ettiğimiz heyecanla, aşkla takip ediyorlar ve bu hareketin başarısı olduğu zaman inanın bazı ülkelerde sabahlara kadar kutlamalar yapılıyor. Dolayısıyla onlar bizim dostlarımız, onlar bu milletin dostları. Onlara karşı görevlerimiz var, onlara karşı da yükümlülüklerimiz var. Yaptık bugüne kadar bundan sonra da yapacağız."