Afyonkarahisar’daki FETÖ/PDY davaları

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları suçlamasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan 12 sanığın yargılanmasına başlandı.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalara tutuklu sanıklar Ümit Elmas, Musa Koçak, Mehmet Sadık Alpay, Mustafa Akşahan, Basri Ekici, Fatih Kent, Hakkı Yalçın, Yalçın Arslan ve Yılmaz Tokpunar katıldı.

Ayrı ayrı görülen davalarda savunmalarını veren sanıklar, üzerlerine atılı bulunan suçları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti, 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, örgüte ait olan ve kapatılan Körfez Dershanesinde hizmetli olarak çalışan Abdulkadir Borlu’nun yargılandığı dava görüldü.

Borlu, savunmasında dershanede asgari ücretle çalıştığını, kendisine getirilen iş adamları derneğine üyelik kağıdını iş yerinin baskısı yüzünden imzaladığını, derneğin denetim kurulu üyesi olduğundan haberinin olmadığını söyledi.

Cumhuriyet savcısının, esas hakkındaki mütalaasının ardından, mahkeme heyeti Borlu’nun beraatine karar verdi.

Aynı mahkemede görülen diğer davada ise örgütle bağlantılı olduğu için kapatılan eğitim kurumlarının bağlı olduğu Gökkuşağı AŞ’nin avukatlarından tutuklu sanık Ali Çelik, hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyetince, sanık hakkında delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen diğer davada hakim karşısına çıkan iş adamı İbrahim Doğruer, savunmasında örgüt üyesi olmadığını, Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde başka listeyi desteklediği için örgüt üyelerince yıpratılmaya çalışıldığını ifade etti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın delil yetersizliğinden beraatini istedi. Mahkeme heyeti de sanık Doğruer’in beraatine karar verdi.