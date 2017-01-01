Siirt'te terör operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya işbirlikçilik, yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda il merkezi ve Şirvan ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne işbirlikçilik, yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Eş zamanlı operasyonda H.A, B.O, H.O. ve M.E.Ç'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şahısların ev, eklenti, müştemilatlarında yapılan aramalar sonucu biri kurusıkı 2 tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör, 5 tabanca fişeği, tek kırma av tüfeği, bu tüfeğe ait 22 fişek, 2 dürbün, 3 cep telefonu, 2 8 GB hafıza kartı, bilgisayar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konulduğu ifade edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

