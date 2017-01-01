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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Yozgat’ta

12 Nisan 2017 Çarşamba, 22:38

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Seçim toto, hükümet toto oynanıyor, cumhurbaşkanlığı krizleri yaşanıyor. Velhasıl parlamenter sistemde millet bir türlü refah bulamıyor. Parlamenter sistem ülkeyi de milleti de mahvetti." dedi

Saral, Sorgun ilçesinde İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda düzenlenen "Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ya eski, yitik ve bitik bir Türkiye ya da yeni Türkiye ile büyük bir Türkiye olarak yoluna devam edeceğini söyledi.

Parlamenter sistemin miadını doldurduğunu, basında, medyada "başkanlık" denen bir sistemin, Türk tipi bir başkanlık sistemi olduğunu vurgulayan Saral, şöyle konuştu:

"Bizim kodlarımızda olan, bizim yolumuzda olan, tarihimizi, inancımızı, kültürümüzü, medeniyetimizi, mazimizi, geçmişimizi 21. yüzyılın geleceği ile buluşturacak, kendi kalıbımız olabilecek, Amerika'da, Avrupa ve dünyadaki bir takım ülkelerdeki gibi başkanlık sisteminden ziyade kendimize uygun bir başkanlık sisteminden söz ediliyor. Dolayısıyla artık başkanlık sistemi ülkemizin gündemine girmiştir. 82 cunta, darbecilerin yapmış olduğu anayasayı hepiniz biliyorsunuz. Bu anayasadan kurtulma adına, sivil, çoğulcu, katılımcı, demokratik, milletimizin kendini görebileceği, kendini yaşayabileceği, ellerindeki, kollarındaki, boynundaki, prangaları bırakıp, milli, tam bağımsız olabilecek bir sivil anayasa hazırlığı, çalışmaları yapıldı."

Saral, Türkiye'de olup da beyni, zihniyeti dışarıya tevdi edilmiş olan birilerinin yaşam arzusunun, bu darbeci anayasayla beraber vesayet grubunun iradesinin iktidarını istediklerini ifade eden Saral, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz bu ülkede bir cumhurbaşkanlığı için yüzlerce tur seçim yapıldı. Asker içerisinde çatışma, hava kuvvetleri diyor 'benimki olacak', kara kuvvetleri diyor 'benimki olacak'. Seçim toto, hükümet toto oynanıyor, cumhurbaşkanlığı krizleri yaşanıyor. Velhasıl parlamenter sistemde millet bir türlü refah bulamıyor. Parlamenter sistem ülkeyi de milleti de mahvetti. Sadece 'küçük olsun, benim olsun, benim iktidarım sürsün, millet de kimmiş' diyen kesimlerce ve Batılılarca habire dayatılmak isteniyor. Çünkü millet adına ne kadar kazanımlar varsa parlamenter sistemle sömürerek kendi kaynaklarına aktaran bu zihniyetten kurtulmak gerekiyor."

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