Sakarya'da "çakmak gazı" patlaması

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evde çakmak gazı nedeniyle meydana geldiği öne sürülen patlama sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaağaç Mahallesi'nde Cabir K'ye ait evde henüz bilinmeyen sebepten gaz patlaması meydana geldi. Patlamayı duyan mahalle sakinleri olay yerine itfaiye ve ambulans ekiplerini çağırdı. Yaralılara ilk müdahaleyi Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri yaptı. İtfaiye ekipleri yaralıları evden çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil müdahale ekipleri yaptıkları müdahalelerin ardından yaralanan Kadir Sayılı (19), Adem Sayılı (17), Hamza Sayılı (17), Serkan Taş (17), Onur Kılıçkeser (21), Muhammet Tayyip Fırtına (18), Ahmet Sayılı (17) ve Kadir Yüce Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın odanın içindeki çakmak gazı tüplerinden meydana geldiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.