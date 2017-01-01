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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat'ta öğrenci servisi devrildi: 16 yaralı

13 Nisan 2017 Perşembe, 08:30

TOKAT (AA) - Tokat'ta lise öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı köylerdeki lise öğrencilerini Tokat'taki okullara götüren Cüneyt Aydın'ın kullandığı 60 S 0080 plakalı minibüs, Tokat-Sivas karayolunun Kızıliniş mevkisi yakınlarında, karşı şeride geçtikten sonra devrildi.

Kazada sürücü Aydın ile 15 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen bazı öğrenci yakınları ile vatandaşlar, ambulansların geç geldiğini ve yaralıların bekletildiğini iddia ederek tepki gösterdi.

Bu arada kazanın ardından olay yerine gelen ve minibüs sahibi olduğu öğrenilen bir kişinin "Şoför nerede? Öldü mü? Allah rızası için söyleyin" sözlerine bazı yaralı yakınları tepki gösterdi. Polis, kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.


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