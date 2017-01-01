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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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İznik Gölü'nde gümüş balığı sezonu açıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:13

BURSA (AA) - İznik Gölü'nde gümüş balığı av sezonu açılırken, 4 kooperatife üye balıkçılar bu yıl bin 100 ton balık yakalamayı hedefliyor.

Narlıca, Çakırca, Orhangazi ve İznik Su ürünleri Kooperatiflerine bağlı balıkçılar, ağlarını İznik Gölü'ne bırakarak, gümüş balığı sezonunu açtı.

Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş, bu yıl avlak sahalarına göre Orhangazi'nin 200, Narlıca'nın 250, İznik'in 450 ve Çakırca'nın ise 200 olmak üzere bu sezon bin 100 ton ton gümüş balığı yakalanmasının hedeflendiğini söyledi.

Bektaş, gümüş balığının iç piyasada alıcısı olmadığını belirterek, "Her yıl yakaladığımız gümüş balıklarını yoğunlukla İtalya ve Yunanistan olmak üzere bazı ülkelere ihraç ediyoruz. Geçen yıl bir aracı firma ile ilk kez ABD'ye gümüş balığı gönderdik. Bu yıl da göndermeyi istiyoruz." dedi.


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