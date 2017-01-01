Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, halk oylamasına ilişkin, milletin seçtiğinin tek adam olamayacağını belirterek "Milletin seçtiği millet gibi olur. Millet kendisine haksızlık edeni, kendisine zulmedeni, kendisini aldatanı ve kendisine hizmet etmeyeni de seçmez. Biz de diyoruz ki milletine güvenen bu tür korkularından uzak olur. Biz milletimize güveniyoruz." dedi.

Yılmaz, Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir dinlenme tesisinde köy, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. 16 Nisan'da sandıkta hükümeti milletin kurup kurmamasına karar verileceğini aktaran Yılmaz, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu vurguladı.

Devletin tüm gücünün millete ait olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bütün güç de yetki de millettedir ama millet bir şekilde daha önce yapılan anayasalarda bu gücünü, yetkisini bir yerlere devretmişti." dedi.

Ülkenin büyümesi için istikrarlı hükümetlerle yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İstikrar, yarının ne olacağını bilmektir. Yarının ne olacağını bilirsen Türkiye'de istikrar var demektir. 'Yarın ne olacağını bilmiyorum' derseniz burada istikrar olmaz, yatırım olmaz, gelişme ve büyüme olmaz. Kişi planını, programını ve hesabını yapamaz. Aslına bakarsanız siz bu halk oylamasına 2007 yılında 'evet' dediniz. Özü şu, bu halk oylamasında 2007'de 'Cumhurbaşkanını siz seçmek ister misiniz?' dedik, siz 'evet' dediniz. Cumhurbaşkanı anayasada yetkili, çok yetkili, hiçbir sorumluluk da verilmemiş. Niçin yetkili ve sorumsuz bir cumhurbaşkanını anayasa düzenlemiş, niçin kurgulamış? Çünkü bu makama hiçbir zaman milletin içerisinden birisinin geleceği düşünülmedi. Kimin geleceği düşünüldü, Ankara'da bir bürokratın geleceği düşünüldü."

Tek adam rejiminin geleceği iddialarının ortaya atıldığına, bunun gerçek olmadığına dikkati çeken Yılmaz, şunları söyledi:

"Tek dedikleri şey 'Tek adam' diyorlar, 'Tek adam rejimi istemiyoruz' diyorlar. Bu tek adamdan olumsuz bir şey anlıyorlar ama bu tek adam kendiliğinden oraya gelmiyor. Oraya seçen, 'Gel, sen bizim başımıza hükümeti kur, başımıza da geç' diyen bu millet. Eğer milletin seçtiğine kusur bulursanız, hata bulursanız millete şunu demiş olursunuz: 'Ya sen iyiyle kötüyü bilemiyorsun, doğruyla yanlışı bilemiyorsun, sen iyi adamı seçemiyorsun, senin seçme kudretin yok.' demektir. Bu, millete yapılabilecek en büyük hakarettir. Bunu diyenler kesinlikle demokrasinin 'd'sinden dahi anlamamış demektir. Demokrasinin özü, milletin seçtiğinin başımızın gözümüzün üstünde demektir. Dolayısıyla milletin seçtiği tek adam olmaz, eğer menfi anlam yüklüyorsa. Milletin seçtiği millet gibi olur. Millet kendisine haksızlık edeni, kendisine zulmedeni, kendisini aldatanı ve kendisine hizmet etmeyeni de seçmez. Biz de diyoruz ki milletine güvenen, bu tür korkularından uzak olur. Biz milletimize güveniyoruz."

Bakan Yılmaz daha sonra Suşehri Spor Salonu'nda Suşehri Kaymakamlığınca tarafından düzenlenen bisiklet dağıtım törenine katıldı. Bisiklet alan öğrencilerinden kask takmaları ve kurallara uymalarını isteyen Yılmaz, "İnşallah biz kurallara uyarsak daha sağlıklı, daha güzel, daha iyi bir nesille Türkiye'yi yeni yüzyılda yönetecek gençlerimize emanet edeceğiz. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur, sağlam vücut sağlam sporla iyi sporla gelir. Bisiklet sporu da sporların en iyisidir." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun, Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin ve beraberindekiler, öğrencilere bisiklet dağıttı.