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İdlib'deki kimyasal saldırılar

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:02
İdlib'deki kimyasal saldırılar

HATAY (AA) - Dünya Sağlık Örgütünden heyet, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal saldırının ardından Hatay'da yapılan çalışmaları incelemek ve yaralıları ziyaret etmek amacıyla kente geldi.

İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütü Gaziantep Temsilcisi Anette Heinzelmann'ın da aralarında bulunduğu heyetin Hatay'ı ziyaret ederek Suriye'de yaşanan kimyasal saldırıyla ilgili ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Yaşanan olayla ilgili Hatay'da yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdiklerini aktaran Tiryaki, şunları kaydetti:

"Bunu çok önemsiyorlar. Bu yaptığımız işlerin dünyada diğer ülkelere de örnek olması açısından paylaşılması gerektiğini ilettiler. Biz de olaya ilk tanık olduğumuz andan itibaren nasıl iş ve işleyiş yaptığımızı, hastaları nasıl aldığımızı, ne gibi tedbirler aldığımızı daha sonra tedavilerin noktasında neler yaptığımızı paylaştık. Tecrübelerimiz nedeniyle bizlere teşekkür ettiler."

Annette Heinzelmann da geçen hafta meydana gelen kimyasal saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü olarak nasıl destek verebileceklerini görüşmek için kente geldiklerini bildirdi.

Güvenlik nedeniyle Suriye tarafına geçmeyeceklerini ifade eden Heinzelmann, bu bölgede sağlık yapılanmasıyla ilgili bilgi alıp, uygun olursa hastaları da ziyaret edeceklerini kaydetti.

Uluslararası kurallara göre kimyasal silah kullanımının yasak olduğunu hatırlatan Heinzelmann, kendilerinin de buna karşı olduklarını belirtti.

Türkiye'nin bu süreçteki çalışmalarını anlatan Heinzelmann, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hastaların alınışından klinik müdahale aşamasına kadar çok iyi organize edilmiş bir çalışma. Bütün amacımız halk sağlığı konusunda üye ülkelerin desteklenmesini sağlamaktır. Şu ana kadar en ön saflarda Kuzey Suriye'ye ilaç ve tıbbi ekipman anlamında yardımlarımız oldu. Bu müdahale sırasında biz tabii ki ihtiyaca göre hareket ettiğimiz için gerekli mercilere sorduk ve o aşamada ihtiyaç olmadığı ortaya çıktı. Sonrasında Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde olayın değerlendirilmesi ve sonraki aşamaların planlanması açısından belki bir uzman ekibinin gelmesinin iyi olacağı değerlendirildiği için buraya geldik. Şimdi bundan sonra yapacaklarımızı planlamaktayız."

Dünya Sağlık Örgütünden Prof. Dr. Maurizio Barbeschi ise saldırının meydana gelişi göz önünde bulundurulduğunda, çok ani gelişen ve karışık bir olay olmasına rağmen çok ciddi bir müdahale yapıldığını aktararak, bunun önemli bir tecrübe olduğunu ve dünya ile paylaşılması gerektiğini kaydetti.

Suriye'de gerçekleştiği yerden sınıra kadar yapılanlarla ilgili analizler ortaya konduğunu ifade eden Barbeschi, üzerinde çalışılması ve geliştirilmesi gereken hususlar olduğunu düşündüklerini, bununla ilgili eğitimler planladıklarını söyledi.

Heyetin kimyasal saldırıdan etkilenen ve Antakya Devlet Hastanesinde tedavisi süren 2 hastayı ziyaret edeceği öğrenildi.

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