Bakan Akdağ ve Arslan, Kars'ta

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KARS (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "2002 yılında Kars'ta 30 uzman hekim vardı. Hepsi bu kadardı. Yani ilin tamamında. Bugün uzman hekim sayımız 270'lere dayandı. 9 kat uzman hekimimiz var." dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valiliğini ziyaret etti.

Bakanlar, Valilik girişinde kendilerini karşılayan Kars Valisi Rahmi Doğan'dan ildeki çalışmalar hakkında bili aldı.

Makamda konuşan Bakan Arslan, Erzurum'dan Kars'a geldiklerini, Erzurum'da Bakan Akdağ'ın yaptığı ev sahipliğinden dolayı kendisine teşekkür ettiğini, Kars'ta ise kendisini ağırlamaktan duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

Akdağ ise konuşmasına başlamadan önce insanın hafızasının 2002'ye gittiğini, o günden bugüne çok hizmetler yapıldığını anlattı.

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de Kars'ta 30 uzman hekim bulunduğunu belirten Akdağ, "Hepsi bu kadardı. Yani ilin tamamında. Bugün uzman hekim sayımız 270'lere dayandı. 9 kat uzman hekimimiz var." diye konuştu.

Türkiye'nin belirli bölgelerinin, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu Bölgeleri ile Orta Anadolu'nun bir kısmıyla batıdaki bazı ilçelerin geçmiş dönemlerde çok ihmal edildiğini dile getiren Akdağ, "Şükürler olsun çok büyük mesafe aldık. Tabii bugün Kars'ta üniversite hastanemiz var. Bizim kendi hastanemiz büyük hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Ülkenin Kuzey Doğu Anadolu bölgesine farklı bir bakış açısı ile baktıklarını belirten Akdağ, artık arz odaklı çalıştıklarını anlattı. Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraların hem coğrafyası zor, hem burada yetişmiş insanı ve finansmanı tutmak zor. Sayın Bakanımız (Ahmet Arslan) Erzurum'da da ifade ettiler. Talep odaklı değil de özellikle arz odaklı bir hizmet anlayışını uygun buluyoruz. Bu sebeple Cazibe Merkezleri ilan ettik. Kars'da içinde oldu. Bu cazibe merkezleri inşallah bölgede yatırımları ve istihdamı çok büyük ölçüde attıracak. Bu arada tabi iki hizmeti öteden beri önemsiyoruz. AK Partimizin, hükümetlerimizin yüz akı bu hizmetleri bölgede ziyadesiyle devam etmesi lazım. Biri ulaştırmadır, diğeri sağlıktır."

Bakanlar, daha sonra sağlıkçılarla basına kapalı değerlendirme toplantısında bir araya geldiler.